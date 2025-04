Terre di Castelli in semifinale Juniores Elite: vittoria ai rigori contro Faenza

Arriva ai rigori il pass per la Juniores Elite del Terre di Castelli che conquista la semifinale per il titolo regionale. Dopo il 3° posto nel girone ’B’ dietro a Correggese e Fabbrico, i ragazzi di mister Panini hanno esultato dal dischetto (0-0 al 90’) sbancando il campo del Faenza, dominatore del girone ’C’ con 64 punti. Pur senza Sula, Bergamini e Lolli, il Terre ha giocato una gara gagliarda, con tre nitide occasioni nel primo tempo per La Manna (alto di testa dall’area piccola), Vessella (tiro alto in ripartenza) e Opoku che non ha trovato il tempo per la girata da buona posizione, poi prima del riposo è stato annullato l’1-0 castelvetrese di Guidotti per un dubbio offside. Nella ripresa sale in cattedra il portiere Baraldi e così si va ai rigori dove Guidotti, Vessella e Nardi non sbagliano mentre Baraldi para due penalty. Sabato 26 alle 15,30 in semifinale ci sarà in trasferta la Correggese che ha battuto 3-0 il Medicina Fossatone, nell’altra sfida il Sanpaimola (3-0 al Borgo San Donnino) troverà una fra Gotico Garibaldina e Fabbrico (in campo oggi alle 19), finale il 1° maggio.

Questa la formazione del Terre: Baraldi, Montoro (Masha), Lenzi, Celentano (Fusco), Gheduzzi, Bonini, Nardi, La Manna (Lecini), Opoku, Guidotti, Vessella. A disp. Lenzi, Hayford, Bektesi, Ben Driss, Tuffour, Ed Darraj. All. Panini.

d.s.