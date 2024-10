Gilardino chiama, Balotelli risponde: SuperMario verso il Genoa

Milano, 9 ottobre - SuperMario e la Serie A: un binomio che potrebbe riformarsi a breve. L'aveva specificato recentemente, Balotelli: "Ho ricevuto offerte dall'estero, ma ho rallentato tutto perché la mia speranza è quella di tornare in Italia". Tant'è: contatto con il Genoa.

Dall'altra parte della cornetta, Alberto Gilardino, suo ex compagno in nazionale e attuale allenatore dei rossoblù. I liguri sono alle prese con diversi infortuni nel reparto offensivo (Vitinha, Ekuban, Messias) e, dopo le partenze estive di attaccanti come Retegui e Gudmundsson, hanno avuto un avvio molto complicato in campionato: penultimo posto.

Nozze da fare

Mario Balotelli l'anno scorso ha giocato in Turchia con l'Adana Demirspor

Da parte sua Mario in questo periodo si è allenato da solo e con il fratello alla Pro Palazzolo (club di Serie D che ha recentemente tesserato Enock). Senza contratto, dunque pronto a firmare in qualsiasi momento, il 34enne l'anno scorso ha giocato in Serie A turca con l'Adana Demirspor: 16 presenze, 7 gol. Nella stagione precedente era stato in Svizzera al Sion: 18 partite, 6 reti.

Il nome di Balotelli, peraltro, era stato accostato anche al Torino, dopo l'infortunio di Duvan Zapata: il colombiano, infortunatosi al legamento crociato durante l'ultima partita dei granata persa contro l'Inter, ha già finito la stagione. In merito a un possibile arrivo della punta ex Inter, Manchester City, Milan e Liverpool tra le altre, il tecnico Vanoli ha preferito non rispondere.

Il ritorno

Per Balotelli, che nell'ultima parte della sua carriera ha giocato anche in Francia (Nizza e Marsiglia) si tratterebbe di un ritorno in campo in Italia a tre anni di distanza: l'ultima esperienza, infatti, nel 2020-2021 in Serie B a Monza, mentre nella stagione precedente aveva giocato a Brescia. Genoa (e Torino) riflettono. Mario scalpita.