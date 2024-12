Balotelli pronto a salutare il Genoa. Il messicano Cruz Azul offre 2 milioni l’anno

Roma, 28 dicembre 2024 - Mario Balotelli non riesce a disfare la valigia, già a gennaio la sua avventura al Genoa potrebbe concludersi con in vista il Messico.

Il calciatore bresciano, chiamato in rossoblù per aiutare il reparto offensivo, non ha reso quanto ci si aspettava, anche per la situazione trovata e i cambi di allenatore e proprietà, e già nella sessione invernale del calciomercato potrebbe ripartire.

Stando alla Gazzetta dello Sport la chiamata a Balo è arrivata dai messicani del Cruz Azul, ed è allettante: due milioni di euro l'anno, cioè il quintuplo rispetto al suo contratto sotto la Lanterna.

Il Cruz Azul Fútbol Club, è una società di Città del Messico. Milita nella Primera División de México e gioca le proprie gare casalinghe allo Stadio Azteca. È tra i club messicani più titolati vantando 9 titoli, inoltre è stato il primo club messicano a raggiungere la finale di Coppa Libertadores, però finendo ko contro gli argentini del Boca Juniors nel 2001.