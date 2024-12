Cremonese beffata nel recupero: il Brescia pareggia in 10. Scontri tra tifosi prima della partita

Un’incredibile rovesciata di Moncini all’ultimo minuto di recupero consente ad un Brescia in inferiorità numerica di acciuffare un prezioso pareggio in casa di una Cremonese che vede così svanire una vittoria che sembrava ormai in cassaforte. Il derby dell’Oglio, tradizionalmente molto sentito, si chiude con un pareggio che, visto anche l’andamento della gara, lascia l’amaro in bocca ai grigiorossi, che, pur mantenendo a lungo l’iniziativa, non sono riusciti a chiudere il match e si sono visti raggiungere proprio all’ultima azione.

Sul fronte opposto grande gioia per la squadra dell’ex Bisoli, che ha puntato a lungo sulla difesa e si è trovata in svantaggio al quarto d’ora della ripresa, ma in una cornice illustre come lo “Zini” ha avuto la forza di spirito di non disunirsi e di mantenere aperta la sfida anche dopo l’espulsione di capitan Cistana. Il tutto per un pareggio che frena una volta di più le grandi ambizioni della formazione di Stroppa, che ha fatto intravedere un potenziale molto importante, ma ha mancato il colpo del ko e, anche se recrimina sul gol del raddoppio annullato al 31’ a De Luca per un fallo di Vandeputte su Dickmann, ha finito per sciupare due punti che avrebbero fatto molto comodo alla rincorsa della compagine grigiorossa.

Analisi piuttosto difficile in casa delle Rondinelle, che si sono presentate in campo con diverse novità e per la prima ora di gioco hanno puntato tutto sulla difesa. Un atteggiamento estremamente prudente che non è bastato a preservare i biancazzurri dall’estro di Vazquez, che al 15’ della ripresa ha messo in salita il cammino degli ospiti. Sulle ali dell’entusiasmo per il vantaggio, la Cremonese ha dato l’impressione in diverse occasioni di poter firmare il raddoppio, ma il derby è rimasto aperto fino all’ultimo istante di gioco, regalando così una grande gioia in extremis al Brescia, che tornerà in campo il 12 gennaio per ospitare la Sampdoria e frenando nuovamente le mire dei grigiorossi, che la seconda domenica del nuovo anno ripartiranno dalla trasferta di Frosinone.

Tensione prima della partita tra le due tifoserie: l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine e il dispiegamento di poliziotti e militari intorno allo stadio Zini ha evitato il contatto tra ultras di Cremonese e Brescia intorno alle 10:30 quando un gruppo di supporters bresciani proveniente da via Mantova si è mosso verso via Dante. Sono stati lanciati fumogeni e sarebbero state colpite con spranghe alcune vetture in sosta. Dopo pochi istanti la situazione è tornata alla normalità. Quando accaduto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e le immagini saranno acquisite dagli inquirenti. Cremonese-Brescia 1-1 (0-0) Cremonese (3-5-2): Fulignati 6; Antov 6, Ceccherini 6, Bianchetti 6,5; Sernicola 6,5, Collocolo 6,5 (21’ st Pickel 6), Castagnetti 6, Vandeputte 6 (37’ st Milanese 6), Quagliata 6,5 (43’ st Barbieri sv); Vazquez 7 (21’ st De Luca 6), Bonazzoli 6 (37’ st Johnsen 6). A disposizione: Saro; Jungdal; Barbieri; Buonaiuto; Triacca; Majer; Lochoshvili; Zanimacchia. All: Giovanni Stroppa 6. Brescia (4-2-3-1): Lezzerini 6,5; Dickmann 6,5, Cistana 6, Adorni 6, Jallow 5,5 (38’ st Corrado 6); Dimitri Bisoli 6 (38’ st Bianchi 6), Verreth 6,5; Nuamah 5,5 (1’ st Galazzi 5,5), Bjarnason 6 (1’ st Moncini 6,5), Olzer 5,5 (24’ st Besaggio 6); Juric 6. A disposizione: Andrenacci; Avella; Papetti; Calvani; Muca; Paghera; Bertagnoli. All: Pierpaolo Bisoli 6. Arbitro: Daniele Rutella di Enna 6. Reti: 15’ st Vazquez; 51’ st Moncini.