Banchieri nero "Avversari antisportivi"

Mister Simone Banchieri entra in sala stampa buio in volto: "Siamo arrabbiati tutti, abbiamo preso gol con un uomo a terra e durante un’azione che continua quindi non è un attimo, non è che non si sono accorti. Con un nostro uomo a terra che tiene tutti in gioco, capisco l’azione se fosse stata in un’altra zona del campo, ma in area no: non buttare via la palla e non fermare il gioco è un atteggiamento che penso che sia antisportivo come raramente ho visto in vita mia". Su cosa hanno pensato o detto gli avversari su questo episodio, al tecnico biancorosso poco importa: "Non so cosa hanno detto, ma l’azione è andata avanti tanto e tutti quanti gli si diceva che c’era l’uomo a terra". La Vis ha anche perso la palla, ma: "Abbiamo perso la palla, è un nostro errore, però l’azione è perdurata ancora parecchio quindi l’uomo a terra in area piccola era sotto gli occhi di tutti. Ripeto se l’uomo a terra era nella loro metà campo accetto anche che si vada avanti, ma in area piccola teneva tutti in gioco". Nonostante tutto la squadra ha fatto una buona prestazione: "La Vis ha fatto una buona gara che è difficile da commentare, in una gara del genere non portare a casa niente ti fa arrabbiare parecchio". Su Pucciarelli in panchina spiega: "E’ stata una scelta tecnica, perché abbiamo deciso di giocare in questa maniera qua. Però di Manuel ci fidiamo, ma in questa partita secondo me si prestava meglio gente di gamba che salta l’uomo che crea superiorità come ha fatto De Vries, come ha fatto poi Blue Mamona e come ha fatto anche Sylla che ha fatto una grandissima partita a mio avviso. Poi ovvio che dispiace per quell’errore alla fine, ma Sylla ha fatto una grande partita". La piacevole sorpresa è stato Nina: "Nina è stato bravissimo, ha fatto un grandissimo gol e se non avesse avuto i crampi, ed è stato pure ammonito, non l’avrai mai tolto. Purtroppo quando lui è uscito si è abbassato il nostro livello di intensità e questo mi dispiace". Negli ultimi 10-15’ di gioco pare che la squadra avversaria ne avesse di più: "Purtroppo negli ultimi minuti eravamo con un uomo in meno e poi abbiamo avuto Zoia con i crampi in area piccola che non riusciva più a camminare e questo ci ha impedito di giocare". Sull’espulsione di Mattioli: "Non la commento, non mi piace commentare i fatti arbitrali, non è mio costume, l’avete vista, non so neanche che fallo sia stato. Sono arrabbiato perché con un uomo a terra in area piccola l’azione deve fermarsi. Punto. Non voglio commentare nessuno. Io non alleno né gli avversari né l’arbitro quindi non commento niente. Le cose le avete viste. I commenti è giusto che li facciate voi. Questo è il livello del calcio: c’è uno a terra in area piccola e tutti vanno lì e poi gli fanno gol davanti alla faccia ed esultano. Un atteggiamento totalmente antisportivo".

Beatrice Terenzi