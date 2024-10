Basket, coppe europee: Reggio sorride all'esordio in Champions

Bologna, 1° ottobre 2024 – Comincia in maniera chiaroscurale la settimana di coppa delle squadre italiane di basket, che porterà all’esordio in Eurolega di Virtus Segafredo Milano ed EA7 Emporio Armani Milano: a sorridere è stata l'Unahotels Reggio Emilia che, alla prima in Basketball Champions League FIBA, ha battuto 77-67 i lituani del Rytas Vilnius tra le mura amiche del PalaBigi: protagonista assoluto del successo degli emiliani è stato il lungo classe 2005 Momo Faye, che ha chiuso la gara con un bottino personale di 15 punti e 2 rimbalzi conditi da ben 5 stoppate rifilate agli avversari. A darli man forte ci hanno pensato un Jamar Smith da 14 punti – di cui 12 messi a segno nei 10’ iniziali – e il tandem formato da Cassius Winston e Michele Vitali che hanno chiuso con 12 punti a testa. Proprio grazie all’ispirato Smith, i biancorossi hanno da subito preso in mano le redini del match chiudendo il primo tempo in testa di sette lunghezze. Il Rytas Vilnius non ha però mai mollato la presa sul match e, trascinato da Gytis Razdevicius (migliore dei suoi con 14 punti e 5 rimbalzi) e Gytis Masiulis, ha via via imbastito una lenta ma inesorabile rimonta culminata nel -1 di Cole a 5’ dalla sirena di fine partita. A sua volta Reggio ha saputo tenere i nervi saldi e, grazie ai canestri mandati a bersaglio da Cheatam, Vitali e Faye, ha allontanato lo spauracchio della rimonta chiudendo la gara con un parziale di 13-4.

Venezia cade in casa dell’Olimpia Lubiana

Passo falso, invece, per l’Umana Reyer Venezia che, dopo aver sconfitto l’Aris Salonicco all’esordio di Eurocup una settimana fa, è stata battuta 87-82 sul campo del Cedevita Olimpia Lubiana: una vittoria su cui c’è la firma dell’accoppiata formata da Jaka Blazic e Devin Robinson, autori di 17 punti a testa. Sul fronte degli orogranata, che si presentavano all’appuntamento orfani di Xavier Munford, non sono invece bastati i 23 punti conditi con 8 rimbalzi e 6 assist di Tyler Ennis, la doppia doppia di Mfindou Kabengele (14 punti e 13 rimbalzi) e i 14 punti di Kyle Wjltier (hanno invece chiuso rispettivamente a quota 11 e 10 Aamir Simms e Davide Moretti). Dopo un primo quarto passato a rincorrere gli avversari pur nell’economia di un match sostanzialmente equilibrato, l’Umana Reyer ha messo la freccia del sorpasso trascinata da Ennis ed è rientrata negli spogliatoi sul +5 (44-39). Un vantaggio che, con le unghie e con i denti, Venezia ha sostanzialmente conservato. Nikolic e il gioco da quattro punti ravvicinati di Blazic hanno però ridato vigore al Cedevita che poi, sospinta dallo stesso Nikolic, ha avuto maggior freddezza nel finale e ha saputo chiudere i conti portando a casa questi due punti.