Basket, Serie A: Sassari non fa sconti a Cremona e Varese piega Napoli

Bologna, 28 dicembre 2024 – Si è aperta con un blitz esterno e una vittoria casalinga la tredicesima giornata del campionato di Serie A di basket, l’ultima del 2024: a portare a casa il successo in trasferta è stata la Dinamo Banco di Sardegna Sassari che ha sbancato Cremona battendo la Vanoli padrona di casa 80-65. Si tratta del terzo sigillo nelle ultime quattro uscite di campionato per i biancoblù sardi, mentre pare sempre più in crisi la squadra di coach Demis Cavina, uscita dal parquet del PalaRadi sotto una pioggia di fischi del pubblico amico: fatale ai lombardi questa volta è stato un devastante parziale di 26-11 incassato negli otto minuti finali. Sul successo di Sassari, che sale a quota 12 punti e tiene la scia del treno che porta alle Final Eight di Coppa Italia, c’è la firma di Justin Bibbins, miglior realizzatore dei suoi con 18 punti. La palma di top scorer della partita è invece finita al croato della Vanoli Cremona Dario Dreznjak, che ha chiuso con un bottino personale di 22 punti. E dire che la serata non si era di certo aperta nel migliore dei modi per la squadra di coach Nenad Markovic: Cremona ha infatti subito schiacciato sul pedale dell’acceleratore partendo con un 16-2 di break. Dopo aver toccato anche il -15, però, la Dinamo ha avuto un’importante reazione ed è riuscita a limitare i danni aiutandosi con un’ottima difesa che ha permesso agli ospiti di rientrare negli spogliatoi con sole quattro lunghezze di ritardo (44-40). Nel terzo quarto, poi, gli ospiti hanno completato la loro rimonta e acceso un lungo testa a testa che si è risolto soltanto nel quarto quarto in cui le triple di Veronesi e Tambone hanno permesso a Sassiu di aprire il parziale valso il colpo di reni vincente.

Sorride anche la Openjobmetis Varese che, all’Itelyum Arena, ha colto due punti fondamentali nella corsa alla salvezza imponendosi per 89-86 sul Napoli Basket. Sugli scudi, in casa varesina lo scatenato Jaylen Hands, autore di 27 punti e ben supportato da Matteo Librizzi (17 punti) e Davide Aviti (15). Più che positivo, però, anche l’esordio con la casacca biancorossa di Desonta Bradford, che ha portato a casa 13 punti. Resta invece grande rammarico a Napoli, a cui non sono bastati i 22 punti di Ben Bentil, il quale ha fallito a tempo quasi scaduto la tripla del possibile supplementare. A dargli man forte per cercare di portare i partenopei al secondo successo di fila ci hanno pensato Tomislav Zubcic con 21 punti e 9 rimbalzi ed Erik Green con 20 punti. Varese ha a lungo comandato ritmi e punteggi raggiungendo anche la doppia cifra di vantaggio, ma Napoli ha avuto la forza di non mollare la presa sul match e lo ha portato fino al punto a punto finale in cui Hands, con un tre su quattro rimediato in due viaggi in lunetta, ha regalato un possesso pieno di vantaggio ai suoi. Dall’altra parte, Bentil – che ha tenuto a galla i suoi – si è trovato nelle mani la tripla del possibile pareggio con conseguente supllementare che si è però spenta sul ferro.