Basket, serie A: Varese piazza un colpo salvezza a Napoli. Reggio sbanca Scafati

Bologna, 12 aprile 2025 – Il ventiseiesimo turno (nonché quintultimo) della regular season del campionato di Serie A di basket targato Unipol si è aperta con un doppio colpo esterno. Due punti pesantissimi nella corsa alla salvezza li ha portati a casa la Openjobmetis Varese che ha sbancato Napoli con un pirotecnico 97-87. Una vittoria che porta soprattutto le firme di Jaylen Hands (28 punti) e Matteo Librizzi (21) che hanno vinto la battaglia a distanza con la coppia formata da Jacob Pullen (23 punti) ed Erik Green (24 punti), contribuendo in maniera significativa alla straordinaria prova balistica dei biancorossi, i quali hanno tirato con il 57% da due e il 44% da tre. La formazione varesina, dopo un primo quarto chiuso a +6 (20-26), ha alzato in maniera esponenziale i giri del proprio attacco, giocando una pallacanestro molto fluida e martellando il canestro avversario con le giocate vincenti di Librizzi, Alvito e Mitrou-Long che hanno scavato un solco di 15 lunghezze grazie ad un parziale di 12-0 (28-43). Toté e Pullen sono però riusciti a tamponare l’emorragia e a riportare i partenopei in singola cifra di svantaggio al suono della seconda sirena (41-50). La rondine del riavvicinamento non ha però fatto Primavera, perché Varese nel terzo quarto, sospinta da Librizzi ed Hands, è riuscita a tenere a distanza di sicurezza una Napoli che, dopo essere scivolata anche a -17, ha chiuso la terza frazione sul -13 (62-75). Un canovaccio che ah sostanzialmente ricalcato quello dei 10’ conclusivi, in cui l’elastico del vantaggio lombardo ha nuovamente oscillato dal +17 al +10 finale. Alla Beta Ricambi Arena di Scafati, invece, è arrivato il rotondo successo della Unahotels Reggio Emilia che ha sconfitto 84-69 una Givova padrona di casa sempre più in crisi e giunta al settimo ko di fila. A trascinare al successo la formazione emiliana, che ha rialzato la testa dopo la pesante sconfitta nel primo atto dei quarti di finale di Basketball Champions League giocato contro Tenerife, ci ha pensato un Cassius Winston da 21 punti conditi con 7 assist distribuiti ai compagni. A dargli man forte Jaylen Barford con 15 punti e Jamar Smith, mentre sul fronte opposto non è risultata sufficiente la prova maiuscola dell’ex di serata Andrea Cinciarini, il quale ha chiuso con un bottino personale di 24 punti. Il punto di svolta della gara è arrivato già dopo il primo mini-intervallo, quando Reggio ha aumentato il passo offensivo piazzando un 14-0 di parziale che è valso il +11 suggellato da Michele Vitali (24-35). Scafati ha quindi provato a restare abbarbicata al match aggrappandosi all’esperienza e ai punti di Cinciarini ma si è dovuta accontentare del -9 di fine primo tempo (35-44). Dopo l’intervallo lungo, però, Reggio ha assestato una nuova spallata allungando fino al +16 mandato a bersaglio da Smith. Un montante pesantissimo da ammortizzare per Scafati che non ha più trovato le giuste forze per rispondere alla verve reggiana, sprofondando persino a -20 all’alba della frazione conclusiva e alzando di fatto bandiera bianca con largo anticipo.