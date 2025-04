La fine di un'era: Vardy lascia il Leicester City. Il commovente addio

Leicester, 24 aprile 2025 – Tutte le storie hanno un inizio e una fine, anche le più belle. Tra le più emozionanti degli ultimi anni c'è sicuramente quella tra Jamie Vardy e il Leicester, che, però, si avvicina alla chiusura. L'attaccante è un giocatore delle foxes dal 2012, quando arrivò dal Fleedtwood Rown per circa un milione di sterline. Da quel momento, Vardy è diventato uno dei giocatori più caratteristici del club, collezionando 496 presenze e mettendo a segno 198 gol e 69 assist, che l'hanno reso sia il calciatore con più apparizioni che il miglior marcatore di sempre del Leicester. Con la maglia delle foxes ha vinto due Championship, una Coppa d'Inghilterra e un Community Shield, oltre che la Premier League nella stagione 2015-16, con Ranieri in panchina. Il numero 9 è stato uno dei giocatori più rappresentativi di quella squadra, tanto da diventare non solo un idolo dei tifosi del Leicester ma di tutti i tifosi di calcio, che vedevano in lui l'eroe che si è costruito completamente da solo, senza l'aiuto di nessuno. Questo amore è cresciuto ancora di più negli anni successivi, quando ha deciso di restare al Leicester nonostante le varie offerte di altri club più blasonati come l'Arsenal, diventando, di fatto, una delle ultime bandiere del calcio.

Neanche la retrocessione della stagione 2022-23 l'ha fermato, tanto che, con i suoi gol, Vardy è stato uno dei principali artefici della promozione e della vittoria del titolo l'anno successivo, ma al termine di questa stagione le strade del bomber inglese e del Leicester si separeranno. Tramite i suoi profili social, infatti, l'attaccante ha annunciato il suo addio al termine della stagione, con il club che ha celebrato la sua carriera con una foto con tutti i vari trofei e la scritta: “Simply the best”. Questa non è stata una stagione fortunata per le foxes, che hanno conquistato appena 18 punti e si trovano al 17esimo posto in classifica, a 18 punti di distacco dal West Ham in zona salvezza. Il teatro della prossima stagione del Leicester sarà nuovamente la Championship, dopo essere tornato in Premier League per una sola stagione, ma questa volta non ci sarà più Jamie Vardy a guidare l'attacco. Il compito ora spetta alla società, che sarà chiamata a trovare un sostituto che possa raccogliere la pesante eredità di un giocatore che ha fatto la storia del club.