Basket, Serie A: le gare della ventisettesima giornata e dove vederle

Bologna, 18 aprile 2025 – Le festività pasquali non fermano la corsa del campionato di Serie A di basket: nell’uovo di Pasqua di tifosi e appassionati c’è infatti la ventisettesima e quartultima giornata della regular season, la quale si aprirà questa sera con l’anticipo delle 20.30 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN), il derby lombardo tra l’EA7 Emporio Armani Milano e la Vanoli Cremona: i biancorossi ci arrivano dopo l’agevole vittoria sul fanalino di coda Pistoia mentre la formazione cremonese, che ha vinto una sola volta in quattordici precedenti con Milano, dal passo falso in volata contro Trento.

Le gare di sabato 19 aprile

Domani, sabato 19 aprile si giocherà invece il resto della giornata, partendo dal match delle ore 16 tra la Unahotels Reggio Emilia – che in settimana ha chiuso la sua avventura in Basketball Champions League dopo aver lottato fino all’ultimo contro Malaga – e il Napoli Basket, chiamato ad un ultimo scatto salvezza (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN). La formazione partenopea è reduce dal ko contro la Openjobmetis Varese che nel match delle ore 18 ospiterà all’Itelyum Arena di Masnago la Dinamo Banco di Sardegna Sassari (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN ed Eurosport 1), senza ombra di dubbio una delle formazioni più in forma del momento come dimostrano le cinque recenti vittorie di fila ottenute dalla squadra di coach Bulleri. Non stanno invece attraversando un momento particolarmente brillante la Nutribullet Treviso – che ha perso le ultime tre gare consecutive (quattro ko nelle ultime cinque uscite – e la Bertram Derthona Tortona, che è stata eliminata dalla corsa per le Final Four di Champions League dal La Laguna Tenerife, incassando così la quinta sconfitta di fila tra campionato e coppa. La squadra di coach Vitucci e i piemontesi – ancora impegnati nella corsa all’ottavo posto – cercheranno quindi riscatto nel match delle 19.15 che sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN ed Eurosport 2.

Un quarto d’ora più tardi, alle 19.15 andrà invece in scena il testa-coda tra l’Estra Pistoia, che non vince dal 2 marzo scorso (sei ko consecutivi) ed è ormai a un passo dal baratro della Serie A2 dopo una stagione a dir poco complicata, e la Virtus Segafredo Bologna che nel big match di lunedì contro Brescia ha raccolto il terzo successo di fila (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN). Alle ore 20 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN) toccherà poi al “derby del Triveneto” tra la Pallacanestro Trieste e la Dolomiti Energia Trentino quarta in classifica. La giornata si chiuderà poi con due ultimi match serali: alle 20.30 i Trapani Shark primi della classe in coabitazione con la Virtus Bologna ospiteranno un’Umana Reyer Venezia galvanizzata dal travolgente successo contro la Pallacanestro Trieste (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN), mentre alle 20.45 la Germani Brescia giocherà in casa contro una Givova Scafati che è spalle al muro e non può più sbagliare se vuole evitare la retrocessione (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN e in chiaro su DMAX, canale 52 del digitale terrestre)