Basket serie D. Emi Gubbio in festa. Trionfo in campionato

GUBBIO – È festa grande per l’EMI Basket Gubbio. Per il secondo anno consecutivo, infatti, la compagine biancazzurra conquista il campionato di Divisione Regionale 1, al termine di una post season perfetta che ha visto il roster eugubino battere tutte le proprie avversarie senza mai perdere. Il percorso nei playoff è infatti netto: al primo e secondo turno, giocati al meglio delle tre partite, sono state sconfitte con un perentorio 2-0 prima Umbertide e poi Bastia; in finale, invece, è stato il turno del Marsciano, sconfitto per 3-0 con due vittorie ottenute in trasferta e la festa finale alla Polivalente nella serata dell’11 maggio, con la premiazione e la consegna del trofeo. La soddisfazione per la società del presidente Belbello, di coach Cecchini e del suo staff e di tutti i giocatori e appassionati è enorme, per un successo cercato e trovato per la seconda stagione di fila, con una dedica speciale a Capitan Fiorucci fermato dal grave infortunio di gara 2 a causa del quale si è dovuto sottoporre ad un’operazione al tendine d’Achille. Ora per l’EMI Basket Gubbio è tempo di preparare al meglio le partite di Poule Promozione, e per l’accesso alla Serie C, che si svolgeranno tra la fine di maggio e i primi di giugno, in un gironcino a 3 oltre gli eugubini le vincitrici dei 2 gironi marchigiani di DR1.