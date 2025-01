Basket, si chiude il girone d'andata della Serie A. Orari e dove vedere le gare in TV

Bologna, 11 gennaio 2025 – Giro di boa per il campionato di Serie A di basket: con ben tre anticipi del sabato, partirà infatti il quindicesimo turno, che chiude il girone d’andata e soprattutto il quadro delle partecipanti alle Final Eight di Coppa Italia: con Trento, Brescia, Trapani, Reggio Emilia, Bologna, Milano e Trieste già qualificate, resta un ultimo posto da assegnare, che si giocheranno Tortona e Treviso. Saranno proprio i piemontesi ad inaugurare la giornata con la sfida casalinga in programma alle ore 19 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) contro la Givova Scafati che ha perso quattro delle ultime cinque gare. Una sfida dal sapore speciale non solo per la posta in palio, ma anche perché sulla panchina dei campani siederà per la prima volta coach Marco Ramondino, che fino alla scorsa stagione guidava proprio Tortona e che in settimana ha raccolto il testimone da Damiano Pilot, diventando di fatto il terzo coach stagionale della formazione campana dopo, appunto, Pilot e Marcelo Nicola. Il match di cartello di giornata andrà invece in scena alle 20 (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN) al PalaLeonessa A2A, dove si sfideranno la Germani Brescia padrona di casa e la Dolomiti Energia Trentino, le due squadre prime della classe: dopo un inizio di stagione decisamente tonico, i bianconeri – che saranno orfani di Ellis e Zukauskas, hanno perso un po’ di brillantezza, incappando in due ko consecutivi in campionato, a cui se ne vanno ad aggiungere altri tre in Eurocup. È reduce invece da un passo falso contro Treviso la formazione bresciana che punta, quindi, a un immediato riscatto. A chiudere il trittico di anticpi del quindicesimo turno sarà la sfida delle 20.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN ed Eurosport 2) tra la matricola Trapani Shark, chiamata a riscattarsi dopo il ko con Venezia e ancora molto attiva sul mercato (si fa il nome del 2006 Dame Sarr, italiano in forza al Barcellona), e la Dinamo banco di Sardegna Sassari.

Le gare di domenica 12 gennaio

Domani, domenica 12 gennaio, la giornata riprenderà il suo corso alle 16.30, con il match del PalaRadi (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN ed Eurosport 2) tra la Vanoli Cremona, galvanizzata dal colpaccio della scorsa settimana contro Trento e l’Umana Reyer Venezia, che mercoledì ha sconfitto gli Hamburg Towers in Eurocup (quarta vittoria di fila per i lagunari tra campionato e coppa) e pare essersi messa alle spalle il periodo più difficile. Tutta a tinte biancorosse, invece, la sfida delle 17 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) tra l’EA7 Emporio Armani Milano, che in settimana ha travolto il Maccabi Tel Aviv in Eurolega e ha vinto gli ultimi tre match di campionato, e la Unahotels Reggio Emilia, vittoriosa in gara 1 dei play in di Champions League contro Bonn. Decisamente importante, come sottolineato, la posta in palio per la Nutribullet Treviso, che si giocherà le sue chance di accesso alla Coppa Italia nel match delle 18.15 (sarà trasmesso in diretta su DAZN e in chiaro su DMAX, canale 52 del digitale terrestre) in casa di una Openjobmetis Varese in cerca di punti salvezza. La giornata si chiuderà poi con le gare Pallacanestro Trieste-Estra Pistoia (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN dalle 19) e Virtus Segafredo Bologna-Napoli Basket (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN dalle 20.45)