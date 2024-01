Basta una rete di Gramaccia per volare in testa alla classifica. Fabriano-Cerreto stende l’Orso e per una notte sogna in grande Il Fabriano Cerreto vince lo scontro d'alta classifica del girone A di Promozione grazie al gol di Gramaccia nel secondo tempo. La formazione di Tiranti regge l'urto e va vicino al raddoppio con Zuppardo, ma Palazzi respinge. Una vittoria importante per i cartai che arrivano a quattordici risultati utili di fila.