Bastia ko su punizione. L’Ellera firma il colpo e rivede i playoff

ELLERA 1 BASTIA 0

ELLERA (4-3-3): Del Vecchio; Dedja (11’st Mottola), Vieira, Battistelli, Morlunghi (19’st Bartoli); Piccioli (42’st Balducci), Giabbecucci, Salvucci; Minuti, Bevilacqua (32’st Boldrini), Hysenaj. A disp.: Segoloni, Pimpinelli, Mariotti, Spippoli, Cenerini. All.: Tomassoli.

BASTIA (4-3-3): Rossi (19’st Taiti); Brevi, Bei, Belloni, Baratteri (19’st Reka); De Santis, Ubaldi (37’st Casale), Mancini; Cozzali, Morlandi (9’st Santucci), Del Prete (26’st Orlandi). A disp.: Cicioni, Ndiaye, Rosignoli, Bartolini. All.: Cotroneo.

Arbitro: Guacchione di Collegno (Krikku, Bacci).

Marcatori: 25’st Giabbecucci.

NOTE: Ammoniti Bei (BA), Bartoli (E). Angoli: 7-4. Rec.: 1’pt, 4’st.

Vince e torna a vedere i playoff l’Ellera che batte di misura il Bastia grazie ad una punizione magistrale di Giabbecucci a metà ripresa. Una vittoria meritata per la formazione di Tomassoli. Un ko che pesa invece per il Bastia che non riesce a dar seguito al successo maturato contro il Città di Castello e adesso vede il Pontevalleceppi, quintultimo in classifica, avvicinarsi a sole 2 lunghezze. L’Ellera adesso torna a spostare il mirino sugli spareggi promozione.