Battuta l’olympia 1-0. Buona la prima per Gregori sulla panchina dell’Angelana

ANGELANA

1

OLYMPIA THYRUS

0

ANGELANA (4-3-1-2): Buini; Subbicini, Melillo, Bolletta, Confessore (48’st Lo Gelfo) Sforna (12’st Vitaloni), Bartolini, Ravanelli (48’st Abbate); Ventanni; Colombi, Luparini (38’st Sallaku). A disp.: Bocci, Sangare, Gabriella, Roscini, Caputo. All.: Gregori.

OLYMPIA THYRUS (4-2-3-1): Quaranta; Kola (35’st Rako), Mencarico, Federici, Dita (44’pt Siracusa); Mengoni, Grassi (27’st Filipponi); Angeli (13’st N. Sugoni), Agostini, Poggi; Gesuele. A disp.: Pitaro, Siracusa, Vaccaro. All.: M. Sugoni.

Arbitro: Fanelli di Perugia (Caravella di Perugia, Di Cesare).

Marcatore: 26’st Colombi.

NOTE: ammoniti: Sforna, Kola, Grassi, Gesuele.

Buona la prima per Daniele Gregori sulla panchina dell’Angelana. I giallorossi battono 1-0 l’Olympia Thyrus e ritrovano la vittoria che mancava da novembre, tornando anche in zona playoff. Ko che relega invece l’Olympia Thyrus in zona playout. L’Angelana trova il gol nella ripresa. Lancio al bacio di Bartolini per Colombi che si coordina e al volo trafigge Quaranta.