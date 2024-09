Lazio-Milan, Fonseca: "Leao-Theo? Non creiamo casi dove non ci sono..."

Roma, 31 agosto 2024 – Finisce con un pirotecnico 2-2 la sfida dello Stadio Olimpico tra Lazio e Milan. Fuochi d’artificio cominciati già dopo meno di 3’ quando Dia ha sfiorato l’1-0 evitato da Pavlovic che poi al 7’ ha vestito i panni del finalizzatore portando in vantaggio i suoi con un colpo di testa vincente su calcio d’angolo. Trovato il vantaggio, i rossoneri hanno quindi preso coraggio ma non sono riusciti a rimpinguare il loro bottino e nella ripresa è arrivata la veemente reazione dei biancocelesti, capace di ribaltare il risultato in 4’ grazie alle reti di Dia e Castellanos, assistiti da un Tavares indemoniato sulla sinistra. Tutto da rifare, quindi, per gli ospiti che però hanno saputo riacciuffare il match con Leao, appena entrato e poi rimasto in disparte assieme a Theo rispetto a tutto il resto della squadra durante il “cooling break”. Un episodio non certo passato inosservato, su cui mister Paulo Fonseca è tornato a fine partita – ai microfoni di DAZN – cercando di gettare acqua sul fuoco e spiegando che la scelta dei due giocatori è stata dettata dalla loro mancata necessità di riposo vista la loro recente entrata in campo: “Non c’è nessun problema. Credo che Theo lo abbia già spiegato alle TV. Non dobbiamo creare problemi dove non ci sono. Questa settimana ho parlato con i giocatori della mia scelta. Loro l’hanno accettata e sono stati al fianco della squadra. Non c’è nessun problema. Io ero concentrato sulla gara e non ho visto che erano in disparte. Theo ha detto che sono rimasti là perché erano appena entrati. La risposta dei giocatori e la loro reazione è stata bella. Non dobbiamo creare problemi dove non ci sono. Sapete che non accampo scuse. Quando ci sono problemi mi prendo le responsabilità. In questo momento non ce ne sono”. Sulla prestazione della squadra: “Nel primo tempo abbiamo gestito bene la palla. Possiamo fare qualche accelerazione in più ma abbiamo controllato la partita con il possesso del pallone. Il secondo tempo è stato diverso perché li abbiamo lasciati giocare. Abbiamo perso spesso la palla sul corridoio sinistro. Per le nostre caratteristiche è meglio quando ci pressano alti ma dobbiamo cercare di giocare. Capisco che il momento non sia positivo e che i giocatori cerchino di giocare e non prendere gol. Dobbiamo gestire la gara con la palla e oggi nella ripresa non lo abbiamo fatto”. Più disteso e soddisfatto, soprattutto per quanto fatto dai suoi nella ripresa, il tecnico della Lazio Baroni: “La squadra ha fatto un’ottima ripresa. Abbiamo spinto tanto. Nel primo tempo chiaramente qualcosina abbiamo concesso, ma dobbiamo dare anche il tempo ai nuovi arrivati di inserirsi. Penso che la squadra oggi abbia fatto una buona partita. Dobbiamo sicuramente migliorare, in particolar modo nell’andare ad aggredire e gestire meglio la transizione, ma oggi ci stava perché il Milan ha fisicità. Quando vai alto, qualche rischio te lo devi assumere. L’atteggiamento che io voglio è questo. I ragazzi lo sanno e lo devono cercare e devono essere protagonisti nella partita. Oggi, ripeto, abbiamo fatto qualcosa di buono e pian piano dovremo provare a fare anche qualcosa di bello.