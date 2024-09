Sassuolo, che batosta al Mapei: è il primo ko

Reggio Emilia, 31 agosto 2024 – Aveva segnato una rete in tre partite, prima di stasera, la Cremonese: ci ha messo un quarto d’ora per farne tre al Sassuolo, nella serata del Mapei, e non paga ha calato il poker in chiusura. Il finale? 1-4 per i grigiorossi di Stroppa, esito più che giusto e che ha sancito la prima sconfitta di neroverdi in questo campionato di B, dopo un avvio di torneo che, per i ragazzi di Grosso, era in perfetta media inglese.

Certe scoppole, però, è bene riceverle subito, e il tecnico neroverde, durante la sosta, avrà molto da sistemare considerando le problematiche evidenziate a livello di fase difensiva, un aspetto che, prima di ieri, non aveva destato troppe preoccupazioni.

Ma la Cremonese, che ha una batteria di punte da fare invidia, a Reggio ha fatto capire tutti i motivi per i quali, alla vigilia della stagione, veniva considerata una delle principali candidate per la promozione: quando la qualità si traduce da potenza in atto, per posizioni, movimenti e idee, per gli avversari son dolori. Il Sassuolo ne ha fatto le spese, ma certo quando si perdono marcature e coperture come è accaduto ieri sera bisogna solo fare autocritica e tappare le falle. Perché è ora, a mercato concluso (o no, che ne dice Laurienté?), che comincia davvero il campionato. Squalificato Lovato, rispetto alla trasferta di Bari, Grosso ha riproposto nell’undici iniziale Romagna, Kumi e Antiste, ma la grande novità era in attacco, con Mulattieri in panchina e Luca Moro in campo dal 1’, supportato dal francese e da Thorstvedt, mentre dall’altra parte Stroppa ha preferito Johnsen e Nasti a De Luca e Bonazzoli, una scelta che, col senno di poi, si sarebbe rivelata particolarmente azzeccata (a differenza di quella di Grosso) e decisiva in una prima frazione ad alta intensità.

Johnsen, appunto, è stato per la difesa neroverde un incubo: non l’hanno mai visto arrivare. Suoi gli assist per le prima due reti dei grigiorossi, ieri di bianco vestiti: il primo da sinistra – dopo splendida imbucata di Collocolo che ne ha visto l’inserimento – per Nasti, lasciato inconcepibilmente solo a centro area, il secondo da destra per Collocolo che freddato, anch’egli a centro area, Satalino. In mezzo il Sassuolo aveva trovato il pareggio con un rigore di Moro, con l’arbitro Manganiello chiamato dal Var alla on-field review per un mano di Vazquez da azione d’angolo.

Il pari era durato una manciata di minuti, ma dopo l’1-2 la Cremonese non si è accontentata e, prima della fine del tempo, ecco il terzo gol segnato proprio dal norvegese, abile a sfruttare una spizzata di Nasti. Nella ripresa dentro l’ultimo arrivato, il rientrante Pierini, e Mulattieri: il Sassuolo è cresciuto però soprattutto con l’inserimento di Pieragnolo, ma i grigiorossi sono rimasti attenti e in controllo, pronti a ripartire se del caso, bravi a costringere i neroverdi a non alzare il ritmo e a gestire le poche fasi potenzialmente a rischio. Sarebbe servito, per rientrare davvero in partita, un gol anche casuale, ma a dieci minuti dalla fine la doppia occasione Russo-Obiang si è infranta sui riflessi di Fulignati e, a 3’ dalla fine, il quarto gol di Sernicola ha fatto calare il sipario.

Il tabellino

Sassuolo-Cremonese 1-4

SASSUOLO (4-3-2-1): Satalino; Toljan, Odenthal, Romagna, Doig (53’ Pieragnolo); Kumi (46’ Pierini), Bologna, Caligara (75’ Russo); Thorstvedt, Antiste (46’ Mulattieri); Moro (60’ Obiang). A disposizione: Moldovan, Muharemovic, Paz, Miranda, D’Andrea, Lipani, Iannoni. All.: Grosso. CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia (63’ Sernicola), Collocolo, Majer (79’ Castagnetti), Vazquez(63’ Pickel), Quagliata; Johnsen (88’ Vandeputte), Nasti (63’De Luca). A disposizione: Tommasi, Saro, Ceccherini, Moretti, Milanese, Bonazzoli. All.: Stroppa. Arbitro: Manganiello di Pinerolo. Reti: 20’ Nasti, 31’ rig. Moro, 36’ Collocolo, 43’ Johnsen, 87’ Sernicola Ammoniti: Boloca, Romagna, Antov Spettatori: 5 mila circa. Minuti recuperati: pt 3’,st 6’.