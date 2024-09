Pagelle Garanzia Satalino, Mulattieri impreciso

SATALINO 7,5 (foto a sinistra). In attesa di mettersi in competizione con quel Moldovan destinato, almeno sulla carta, a prendergli il posto si mette in evidenza già al 3’ sul tracciante di Kargbo e 15’ dopo sul colpo di testa di Ciofi. Si supera nel recupero ancora su Kargbo e si conferma decisivo nel finale.

PAZ 6. All’esordio dal 1’, il laterale sudamericano conferma l’esuberanza e la fisicità già messe in mostra al debutto a Catanzaro. Bene su Donnaruma, più in difficoltà su Kargbo quando il fantasista bianconero si defila (1’ s.t. Lovato 6. Soffre Kargbo, si salva col mestiere)

ODENTHAL 6. A tratti compassato e non troppo preciso in appoggio, patisce la velocità degli avanti bianconeri, pagano gli affanni con un’ammonizione

ROMAGNA 6. Il piano-gara gli consegna lo spauracchio Shpendi, che lo porta spesso fuori posizione

DOIG 6,5. Un paio di buone corse: ha spazio e gambe per offendere quanto – e quanta – ne hanno Ceesay e il Cesena per contenerlo e ripartire. Gran chiusura su Shpendi a metà primo tempo KUMI 6. Altro esordiente che Grosso premia dopo l’ottimo scampolo del ‘Ceravolo’: ci prova in avvio ma trova Pisseri, poi quanto deve fa (39’ s.t. Lipani s.v.)

BOLOCA 6. A Catanzaro più mezzala che mediano, ieri più mediano che mezzala. Trova un pessimo cliente in Berti che gli toglie i tempi di gioco e lo obbliga a rincorrerlo a più riprese. Cresce con il passare dei minuti, quando il Cesena si ‘allunga’. CALIGARA 5,5. Altra novità dal 1’ rispetto al debutto in campionato: si incarta a un metro dalla porta quando il vantaggio neroverde sembrava cosa fatta, poi si arrangia tenendo la posizione (33’ s.t. Obiang s.v.)

ANTISTE 7. Grosso lo piazza a sorpresa nel tridente: nel Sassuolo non giocava dell’ottobre del 2022, ma al Mapei Stadium aveva segnato, nell’occasione, il suo unico gol in A. Buone verticalizzazioni e gran giocata in occasione del vantaggio neroverde, quando comincia e finisce l’azione. Si abbassa nella ripresa, quando il Sassuolo cambia assetto, e lascia tropo spazio a Donnarumma in occasione dell’1-1. Si riscatta innescando Russo per il 2-1 (33’ s.t. Missori s.v.)

MULATTIERI 5,5 (foto a destra). Caligara lo ostacola su uno dei pochi buoni palloni che riceve, cerca spazio decentrandosi e nelle vesti di rifinitore miracola Antiste. Si mangia il 3-1, confermando come la porta non la ‘veda’ benissimo.

BAJRAMI 5. Le cose migliori, come di consueto, quando si accentra. Un buon assist ad Antiste e una punizione sull’esterno della rete ne suggeriscono buona vena. Si mangia il raddoppio a tu per tu con Pisseri: errore pesantissimo (15’ s.t. F.Russo 7. Ci mette 5’ a segnare. La porta, lui la vede benissimo)

Stefano Fogliani