Arriva il primo ko in B: Reggiana sconfitta 2-1 a Pisa

Reggio Emilia, 31 agosto 2024 – Niente da fare per la Reggiana a Pisa: a due passi dalla torre pendente arriva la prima sconfitta stagionale in Serie B. Un kappao che ci sta dopo i 7 punti nei primi tre incontri, e che arriva contro un Pisa forte che sarà protagonista in questo torneo.

Il match si decide sostanzialmente nei primi 50 minuti, dove il Pisa gioca meglio: 1-0 firmato Tramoni, che ha concretizzato un contropiede giostrato da Marin, e raddoppio di Nicholas Bonfanti con un tiro da fuori (forse deviato da Rozzio) su cui Bardi non è stato impeccabile.

Nella parte finale orgoglio granata e pari di Sersanti di testa su cross di Maggio, ma non arriva la seconda rete. Il Pisa ora è primo da solo con 8 punti in attesa delle altre partite, mentre la Reggiana si presenta alla sosta delle nazionali con l’ottimo bottino di 7 punti in 4 partite (per ora terzo posto). Si ritornerà in campo domenica 15 settembre alle ore 15 a Reggio.

Nel mentre per Viali sarà importante lavorare due settimane col gruppo al completo a mercato concluso: tempo prezioso per amalgamare il gruppo e inserire i nuovi al meglio.

Il tabellino

PISA-REGGIANA 2-1

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi (33’st Rus), Canestrelli, Giovanni Bonfanti (25’st Caracciolo); Tourè, Marin, Piccinini, Beruatto (25’st Angori); Moreo, Tramoni (32’st Mlakar); Nicholas Bonfanti (20’st Hojholt). A disp.: Nicolas, Loria, Vignato, Raychev, Arena, Leris, Jevsenak. All.: Inzaghi

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Fiamozzi, Meroni, Rozzio, Libutti (25’st Cavallini); Ignacchiti (12’st Maggio), Reinhart (40’st Stulac), Sersanti; Vergara, Portanova (12’st Vido); Gondo (40’st Okwonkwo). A disp.: Motta, Sposito, Cigarini, Fontanarosa, Sampirisi, Lucchesi, Nahounou. All.: Viali

Arbitro: Galipò di Firenze (Margani di Latina e Capaldo di Napoli; IV ufficiale Di Loreto di Terni; Var Piccinini di Forlì, Avar Di Martino di Teramo) Reti: Tramoni (P) al 22’pt, Nicholas Bonfanti (P) al 4’st, Sersanti (R) al 33’st. Note: ammoniti Rozzio, Portanova, Reinhart e Okwonkwo. Angoli: 1-4. Recuperi: 1’ e 5’.