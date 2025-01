Battuto 4-1 il Tavernelle. L’Angelana non ferma la corsa verso i playoff

ANGELANA 4 TAVERNELLE 1

ANGELANA: Buini, Dell’Orso, Melillo, Myrtollari, Bocci, Tondini, Martiniello, Brunetti, Castelletti, Mendes, Riommi. A disp.: Longo, Sallaku, Tarpanelli, Marocchi, Monacchia, Girolamini, Roscini, Formichetti, Tofi. All.: Recchi.

TAVERNELLE: De Marco, Bengala, Ceccarelli, Cerboni, Benda, Ibojo, Pieravanti, Barbarossa, Russo, Miccio, Massari. A disp.: Cucchiararo, Patrignani, Galli, Andreoli, Posti, Mencarelli, Lucarelli, Governatori, Signate.

Arbitro: Traversini di Gubbio (Marotta di Orvieto e Bicaroni di Foligno).

Marcatori: 5’ pt Castelletti (A), 30’ pt Dell’Orso (A), 13’ st Signate (T), 16’ st Brunetti (A), 21’ st Formichetti (A)

NOTE: spettatori 200 circa. Recupero: pt 2’, st 4’. Al 10’ st Mendes (A) sbaglia un calcio di rigore.

L’Angelana non ferma la sua corsa verso i playoff battendo 4-1 un Tavernelle sempre più in crisi. Gialloverdi inchiodati al terzultimo posto, giallorossi che invece volano mantendosi al sesto posto ad una lunghezza dalla zona playoff. Angelana in vantaggio dopo appena 5 minuti con l’ultimo arrivato, Castelletti. Raddoppio che arriva alla mezzora con Dell’Orso. Nella ripresa il Tavernelle accorcia con il neo entrato Signate. Mendes sbaglia poi un rigore ma ci pensa Brunetti a calare il tris, mentre il definitivo 4-1 porta la firma di Formichetti.