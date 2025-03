Battuto l’Umbertide Agape. La Pietralunghese rilancia la rincorsa ai playoff

Pietralunghese 2

Umbertide Agape 0

PIETRALUNGHESE(4-3-3): Abibi, Convito, Simoncini (5’st Duranti), Capezzuto, Magalotti, Met Hasani, Locchi (17’st Francioni), Rossi (40’st Aquilini), Pauselli, Ventanni, Mangiaratti (24’st Marietti). All. Pierotti L.

UMBERTIDE AGAPE (4-3-3): Landi, Luchetti, Benedetti, Ndedi, Grilli, Montani, Polidoro (10’st Lungu, dal 35’st Xhafa), Volpi (28’st Morandini), Bigarelli, Corrado (18’st Giuliani), Nicoletti (23’st Aversario). All. Sabatini M.

Arbitro: Baha di Città di Castello (Conicella e Marotta).

MARCATORI: 12’ st Mangiaratti, 48’ st Francioni.

NOTE: Espulso Luchetti (U). Ammoniti Rossi, Abibi, Simoncini, Capezzuto, Pauselli, Sabatini. Landi (u) para un rigore a Ventanni (P) sbaglia un rigore al minuto 33’ pt.

La Pietralunghese batte l’Umbertide Agape 2-0 nel derby e rilancia la rincorsa ai playoff. Protesta l’Agape per un mancato rosso nella ripresa. I rossoblù di casa trovano il vantaggio dopo 12 minuti della ripresa con Mangiaratti. Nel finale Francioni firma il 2-0 in pieno recupero lasciando invischiata l’Agape in zona playout.