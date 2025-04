Milan-Inter di Coppia Italia, ultimissime: Leao torna titolare, Correa al fianco di Thuram

Milano, 2 aprile 2025 – È tutto pronto per il quarto derby della Madonnina tra Milan e Inter della stagione, che questa sera alle ore 21 (diretta televisiva su Canale 5 e streaming su Mediaset Infinity) si affronteranno nella seconda delle due semifinali di Coppa Italia. In palio c’è un posto in finale che potrebbe rappresentare un traguardo fondamentale soprattutto per i rossoneri che devono cercare di salvare una stagione sin qui insufficiente nonostante la conquista della Supercoppa in Arabia vinta in rimonta proprio con i nerazzurri. Alzare eventualmente al cielo anche la Coppa Italia significherebbe per il Milan assicurarsi l’entrata in Europa, anche se non dalla porta principale della Champions League, un traguardo che ora sembra piuttosto arduo da raggiungere attraverso il campionato. Lo sa bene anche il tecnico rossonero Sergio Conceiçao: “Abbiamo la piena consapevolezza che vincere la Coppa Italia sia molto importante per conquistare un posto in Europa e che sia anche la strada più corta per raggiungerla ma adesso non dobbiamo pensare ad altre partite se non il derby. Il derby è stato importante per noi perché ha già deciso una coppa. È sempre una gara importante e arriva in un momento diverso dal precedente. Abbiamo qualche giocatore nuovo in campo e puntiamo a fare una buona partita contro l’Inter che è una squadra molto forte, che lavora in maniera solida. Noi vogliamo entrare bene in gara e vincere”. Il portoghese ha quindi cercato di spronare Rafa Leao, che nelle ultime uscite è entrato a gara in corso: “Per qualità è senza dubbio uno dei migliori al mondo ma deve tirare fuori queste qualità per fare più di venti gol e assist a stagione”.

Sta senza dubbio meglio l’Inter di Simone Inzaghi, in testa al campionato e ancora in piena corsa su tutti i fronti. La voglia di vincere, insomma, anche in casa nerazzurra è alle stelle: “Sappiamo bene l’importanza che ha questa gara – ha spiegato il tecnico nerazzurro in conferenza – È una semifinale di Coppa Italia e per giunta un derby. C’è grandissima voglia di fare una grande gara, ben sapendo che avremo di fronte un avversario di grande qualità, che quest’anno ha saputo creare grossi problemi non soltanto a noi. Sarà una sfida che si giocherà su 180’ e ci sarà un ritorno a fine aprile”. In attacco Inzaghi dovrà fare i conti con diverse assenze, visti i problemi di Lautaro Martinez e Taremi: “Il contrattempo occorso a Taremi non ci voleva. Saremo anche senza Lautaro e quindi dovremo giocare con soli tre attaccanti”.

Le possibili scelte di Conceiçao e Inzaghi

Sergio Conceiçao dovrebbe optare ancora per il 4-2-3-1: al centro della difesa rossonera, davanti a Maignan, tornerà la coppia Thiaw-Gabbia, con Walker e Theo Hernandez sulle corsie esterne. In mediana, invece, ritorno dal 1’ per Fofana, affiancato da Reijnders, con Jimenez favorito su Musah per un posto sul lato destro della trequarti, al fianco di Pulisic e di Leao – che dovrebbe tornare titolare – e a supporto della punta Abraham. Inzaghi resta invece fedele al 3-5-2 e sceglie Bisseck e De Vrij per affiancare Bastoni nel terzetto di centrali a protezione del portiere che dovrebbe essere Martinez. Le fasce dovrebbero invece essere di competenza di Darmian e Carlos Augusto, con Frattesi, Calhanoglu e Barella in mezzo al campo. Davanti, infine, scelte pressoché obbligate e un inedito tandem d’attacco Correa-Thuram.

Orari e dove vedere la gara

la partita Milan-Inter, valida come match d’andata della semifinale della Coppa Italia Frecciarossa, sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity mercoledì 2 aprile alle ore 21.

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Jimenez, Pulisic, Leao; Abraham. All.: Conceição. Inter (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Thuram, Correa. All.: Inzaghi