Bayer Leverkusen vola in Bundesliga: vittoria cruciale contro il Friburgo, dieci punti di vantaggio sul Bayern Monaco

Nella Bundesliga è proprio l’anno del Bayer Leverkusen: la squadra di Xabi Alonso ha vinto ieri in casa del Friburgo per 3-2 e conserva dieci punti di vantaggio sul Bayern Monaco. Bayer in vantaggio dopo due minuti con Wirtz. Il Friburgo reagisce e, al 10’, Doan pareggia. Prima dell’intervallo al 40’, Hlozek firma il nuovo sorpasso degli ospiti per il 2-1 che chiude la prima metà del match.

Nel secondo tempo gli ospiti concretizzano la terza rete con l’ex Roma Schick al 53’, per lui tre gol in quattro giorni dopo la doppietta nel recupero in Europa League contro il Qarabag. Il gol al 79’ di Keitel non basta per il Friburgo.

26ª giornata: Colonia-RB Lipsia 1-5, Union Berlino-Werder Brema 2-1, Wolfsburg-Augsburg 1-3, Mainz-Bochum 2-0, Heidenheim-Moenchengladbach 1-1, Darmstadt-Bayern Monaco 2-5, Hoffenheim-Stoccarda 0-3.