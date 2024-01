Beckenbauer e quel braccio al collo in Italia-Germania 4-3

Roma, 8 gennaio 2024 – Se c’è una partita iscritta di diritto nell’antologia del pallone è senz’altro Italia-Germania 4-3. Giugno millenovecentosettanta, semifinali dei Mondiali del Messico, l’era del televisore in bianco e nero e le famiglie incollate agli schermi quando giocavano gli azzurri. Lì, in campo all’Azteca mezzo secolo fa, c’era un uomo con il braccio al collo che pareva un eroe ferito in battaglia, Franz Beckenbauer, il ‘Kaiser’ scomparso oggi all’età di 78 anni.

Ebbene, quel Franz, non ha perso un minimo di eleganza anche con la vistosa fasciatura a immobilizzargli l’arto. Un ingrediente in più ad aggiungere epicità a quella che è stata ribattezzata ‘la partita del secolo’.

L’infortunio al 65’ dei tempi regolamentari. Il Kaiser, in un contrasto di gioco, non particolarmente violento, cade e si lussa una spalla. Proprio un minuto prima la panchina tedesca aveva effettuato la seconda delle due sostituzioni consentite dal regolamento dell’epoca.

Alla faccia del dolore Beckenbauer è rimasto in campo. In quel momento l’Italia stava vincendo 1-0. Poi sarebbe arrivata la rete di Snhnellinger che ha portato la partita ai supplementari, solo l’inizio di una vera e propria epopea. Franz, sul tiro decisivo di Rivera, non riesce a opporsi e a fermare il gol della vittoria per gli azzurri.

Da lì la frase celebre del telecronista Nando Martellini:

“Riva, Riva, Riva, tiro… ed è gol Riva. Riva ha segnato, 3-2 per l’Italia”. “Rivera, rete! Rivera ancora, 4-3, 4-3 gol di Rivera! Che meravigliosa partita ascoltatori italiani. Non ringrazieremo mai abbastanza i nostri giocatori per queste emozioni che ci offrono”.

La partite del secolo: il tabellino

Italia: Albertosi, Burgnich, Facchetti, Bertini, Rosato (91’ Poletti), Cera, Domenghini, Mazzola (46’ Rivera), Boninsegna, De Sisti, Riva. Ct: Ferruccio Valcareggi

Germania Ovest: Maier, Patzke (dal 63’ Held), Schnellinger, Schulz, Beckenbauer, Grabowski, Overath, Vogts, Seeler, Muller G., Loehr (dal 53’ Libuda). Ct.: Schon. Arbitro: Yamasaki (Perù).

Marcatori: Boninsegna al 8′, Schnellinger al 90′, Muller G. al 94′, Burgnich al 98′, Riva al 104′, Muller al 110′, Rivera al 111′.