Morto Franz Beckenbauer, leggenda del calcio. Fu due volte campione del mondo, da giocatore e da allenatore

Berlino, 8 gennaio 2024 – Se ne va un’icona del calcio mondiale. Franz Beckenbauer è morto ieri all’età di 78 anni. Lo rendono noto oggi i media tedeschi, citando fonti della famiglia. Beckenbauer soffriva di gravi problemi di salute e si era ritirato dalla scena pubblica. Viveva in Austria nella zona di Salisburgo. Campione del mondo da giocatore nel 1974, bissò da allenatore a Italia ‘90.

Le vittorie ma anche il grande carisma gli valsero il soprannome di “Kaiser” (“imperatore”). Nato a Monaco di Baviera nel 1945, si è sposato tre volte e lascia 4 figli. Il quinto, Stephan, anche lui calciatore, è morto nel 2015 all’età di 45 anni dopo una lunga malattia.

I numeri della sua carriera

Il giovane Franz Beckenbauer cresce come difensore nel Bayern Monaco, squadra della sua città e con la maglia del Bayern, indossata dal 1964 al 1977, vince di tutto: quattro Coppe nazionali, quattro campionati, una Coppa delle Coppe, tre Coppe dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Nel 1972 e e nel 1976 vince il Pallone d’oro. Nel mezzo c’è il trionfo agli Europei del 1972 e ai mondiali di calcio del 1974: con la Germania Ovest colleziona 103 presenze con la Germania Ovest e 14 gol.

Negli anni ‘80 il ritiro dal calcio giocato. Ma Beckenbauer resta in vetta anche come allenatore.

Commissario tecnico della Nazionale arriva secondo nella Coppa del Mondo del 1984, e trionfa a Italia ‘90. E’ il solo, insieme al brasiliano Mario Mário Zagallo e al francese Didier Deschamp, ad aver vinto un mondiale da giocatore e da allenatore.

Lo scandalo Fifa

E’ stato a lungo e ripetutamente allenatore del Bayern, e membro della dirigenza. Nel 1998 viene nominato vicepresidente della Federcalcio tedesca. Dal 2007 al 2011 è stato vicepresidente Fifa. Nel 2015 le indagini per corruzione che investono la Fifa gettano ombre anche su di lui. Beckenbauer finisce sotto la lente del comitato etico per non aver collaborato all’indagine sull’assegnazione del mondiale 2018 alla Russia e del 2022 al Qatar. Lo stesso comitato smentisce che l’inchiesta abbia a che fare invece con l'attribuzione del Mondiale 2006 alla Germania, di cui Beckenbauer fu presidente del comitato organizzatore.

