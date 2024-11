Belgio-Italia, Spalletti: "I ragazzi hanno lottato come leoni"

Buxelles (Belgio), 14 novembre 2024 – Continua la corsa in Nations League dell’Italia di Luciano Spalletti, che stende 1-0 il Belgio ed è a un passo dal chiudere in testa il Gruppo 2 . Contro la Francia, domenica sera, agli azzurri basterà infatti un punto per completare la missione. Questa sera, invece, in terra belga all’Italia è bastato il gol – il primo in azzurro – segnato da Sandro Tonali all’11’ su assist di Di Lorenzo, nelle battute iniziali di un primo tempo che l’Italia ha comandato con personalità arrivando poi ad un passo dal secondo gol in almeno un altro paio di occasioni. Nella ripresa è quindi arrivata l’attesa reazione del Belgio che ha iniziato a premere. L’Italia non ha comunque rinunciato ad attaccare e tra il 54’ e il 55’ ha sfiorato nuovamente il gol del 2-0 prima con un contropiede mortifero di Retegui e poi con una giocata di Di Lorenzo. Errori che gli azzurri hanno rischiato di pagare a caro prezzo nel rettilineo finale di gara quando il Belgio ha alzato ulteriormente i giri del motore colpendo anche un palo con Faes e non ha trovato il pari anche grazie ad alcune parate decisive di Donnarumma.

Una vittoria che lascia ben sperare anche per quanto visto in campo nell’arco dei 90’, un aspetto non certo passato inosservato agli occhi del CT azzurro Luciano Spalletti: “I ragazzi sono stati bravi perché nel secondo tempo il campo si è fatto un po’ pesante – ha detto il CT ai microfoni di Rai 1 –. Si è persa un po’ di lucidità quando avevamo il possesso della palla. Abbiamo perso qualche pallone di troppo e, come avevamo detto a inizio partita, in campi del genere diventa fondamentale tenere palla. Adeguarti alla corsa degli avversari diventa molto dispendioso. Quando ci siamo ammucchiati un po’ è diventato difficile trovare soluzioni per giocare la palla a terra e quando sono venuti nella nostra metà campo è stato un po’ complicato, ma i ragazzi hanno lottato come dei leoni”. Più che positivo l’esordio di Niciolò Rovella: “Bravissimo. Bello il suo esordio e l’atteggiamento di tutti. I ragazzi hanno fatto vedere di essere una squadra tosta”. Adesso basta un punto per chiudere in testa il girone: “Abbiamo sempre detto che, essendo noi l’Italia, c’è sempre la possibilità di trovare almeno 30 giocatori per fare una nazionale forte. Lo si è detto 500 volte. Serviva soltanto trovare le soluzioni giuste e avere la possibilità di giocare di squadra. Quello lo hanno fatto da soli perché sono ragazzi forti”. Raggiante anche l’uomo partita Sandro Tonali, autore del suo primo gol in azzurro: “È bello fare il primo gol in nazionale ma anche vincere così, perché alla fine abbiamo sofferto e dimostrato di poterci giocare ogni partita senza soffrire. Questo è il nostro grande cambiamento. È bello anche perché nel gruppo c’è serenità. Questo ci fa bene in ogni raduno. Ognuno di noi non vede l’ora che arrivi la volta dopo perché adesso c’è stabilità. In campo ci divertiamo e stiamo bene insieme”. Sulla partita: “Oggi giocavamo contro una squadra molto forte. Abbiamo cercato i nostri spazi in partita, cominciando molto forte. Noi cerchiamo sempre le nostre soluzioni nel match. Siamo anche riusciti a mantenere la semplicità: anche stasera nessuno si è inventato nulla. Siamo bravi a far bene quelle che sono le nostre cose”.