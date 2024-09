Benelli allagato, la Vis va in palestra. Oggi e domani sedute a porte chiuse

Bizzarrie del clima. Mentre l’entroterra soffre ancora la siccità, la costa è flagellata dai temporali. E il Benelli fatica a smaltire l’acqua in eccesso. Ieri sull’area dello stadio sono caduti circa 40 millimetri di pioggia, equivalenti ad oltre mille metri cubi, e si sono verificati i soliti allagamenti, soprattutto nelle aree perimetrali, panchine comprese. In soccorso della pompa dell’impianto sono dovute intervenire quelle della Protezione civile, e non è la prima volta. Non è un problema di drenaggio del terreno sintetico, che funziona perfettamente, tant’è che sul campo le varie squadre biancorosse si sono allenate regolarmente sotto agli scrosci d’acqua, ma di smaltimento del carico. Il drenaggio convoglia all’esterno una gran quantità di acque che il sistema di pompaggio in dotazione non è in grado di smaltire. Di qui il ricorso alla Protezione civile.

Vista l’aria, mister Stellone ha fatto svolgere ai suoi una seduta quasi interamente in palestra. Anche perché dentro alla truppa di registrano diversi casi di affaticamento. Meglio non rischiare oltre. Oggi e domani sedute a porte chiuse per preparare al meglio la gara di venerdì sera contro la Ternana, che alla luce della nuova classifica – terza contro quinta – diventa il big match della quinta giornata di campionato.

In casa delle Fere tiene banco l’imminente cambio societario, con il passaggio delle quote da Nicola Guida (che aveva rilevato la società un anno fa da Bandecchi) alla lussemburghese Time Nova facente capo all’imprenditore romano Benedetto Mancini. Prezzo: 4 milioni di euro. In fibrillazione i tifosi, che temono l’arrivo di altri avventurieri. La Ternana oltretutto, secondo indiscrezioni, rischia una penalizzazione (da scontarsi in questo campionato) per non aver rispettato la scadenza dei pagamenti Inail e Inps ai propri tesserati. Nel frattempo è stato sollevato dall’incarico il direttore operativo Giuseppe D’Aniello, e sembra solo l’nizio di una serie di epurazioni.

Sul campo, invece, rossoverdi convincenti: il 3-0 al Pineto nel posticipo del Liberati racconta di una squadra solida e ben dotata in tutti i reparti, soprattutto in avanti dove l’ex Catania Cianci è l’ariete, supportato alle spalle da elementi di valore come Romeo, Cicerelli e Curcio. E in panchina gente del calibro di Donnarumma e Ferrante.

Biglietti. I tagliandi di Vis-Ternana di venerdì (ore 20,45) sono in vendita sul circuito online vivaticket e presso i punti vendita

abilitati (Bar Zongo, Tabaccheria e Bar Binda, Trony Pesaro) fino a venerdì alle 21,30. Per i tifosi ospiti la prevendita chiuderà

giovedì alle ore 19. Botteghini aperti domani (15-19) e venerdì

(17-21,30). Prezzi: tribuna coperta 25 euro (ridotti 22 e 1 euro),

Prato, laterale e ospiti 14 euro (ridotti 12 e 1). Il giorno della gara

ai botteghini dello stadio prezzi maggiorati: 27 e 16 euro.