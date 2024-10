Bentornata Arconatese. Livieri finalmente sorride

di Luca di Falco

ARCONATE (Milano)

Dopo il primo successo a Vigasio, nel veronese, l’Arconatese mostra importanti segnali di ripresa nel girone B della serie D. La squadra del tecnico Giovanni Livieri, che nello scorso turno in coincidenza con il ritorno al comunale di via delle Vittorie ad Arconate aveva rotto il ghiaccio in classifica con il primo punto, è finalmente ripartita dopo un avvio shock, in cui aveva raccolto una serie di sconfitte assolutamente non preventivate per un club che in questi anni è sempre stato positivo protagonista nel quarto campionato nazionale per importanza. Ora, nel turno infrasettimanale casalingo di domani contro il Ciliverghe, gli oroblù hanno dunque l’opportunità di poter dare un seguito positivo al proprio cammino per risollevarsi ulteriormente in classifica. Un percorso dove i giovani hanno spazio, come testimoniano anche i debutti in queste giornate dell’attaccante 2007 Riccardo Fanelli, proveniente dalla Juniores o, del difensore Alberto Mocchetti, ex Inter e Como classe 2006, con grandi mezzi tecnici e atletici. La classifica al momento dice quattro punti, ultimo posto da retrocessione diretta, a -3 dalla zona playout e a -6 dalla salvezza diretta. Difesa peggiore del campionato (20 reti subite). Ma i segnali di ripresa sono arrivati e Arconate ora punta a risalire la china alla svelta.