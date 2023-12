Benzema "sparisce" dopo la sconfitta: infortunio o abbandono?

Benzema cercasi: dopo la sconfitta per 5-2 dell’Al Ittihad contro l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, il giocatore è stato oggetto di dure critiche da parte dei tifosi e ha deciso di ’sparire’ dai social. Secondo quanto riportato da alcuni media arabi, inoltre, l’attaccante francese avrebbe lasciato Gedda senza notizie su un suo ritorno. Secondo Al-Riyadiya, Benzema non si è allenato giovedì e venerdì con la squadra di Marcelo Gallardo e avrebbe saltato anche al gara contro Al-Tai (poi rinviata a mercoledì per le forti piogge). Un potenziale caso però ’spento’ dalle dichiarazioni dell’entourage del calciatore rilasciate al quotidiano Marca: è infortunato al piede e ha lasciato Gedda con l’autorizzazione del club e dello staff medico.