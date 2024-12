Biancorossi in casa. Il Mantova punta sul Martelli per superare la rabbia di La Spezia

Dopo il pari subito nel recupero a La Spezia, che ha lasciato un misto di delusione e orgoglio, il Mantova torna in campo oggi alle 15 al Martelli per la prima del girone di ritorno, contro la Reggiana. La squadra di Possanzini, nell’occasione squalificato al pari di Trimboli e Brignani, ha raggiunto il giro di boa con un punto di distacco dai playoff e tre lunghezze di vantaggio sui playout. Un ruolino di marcia che, al di là della rabbia per aver visto sfumare in extremis la prima vittoria stagionale in trasferta, può garantire alla matricola biancorossa la desiderata salvezza, anche se la formazione virgiliana ha fatto vedere di poter puntare anche a qualcosa in più. "Considerando tutto quello che è successo - è l’analisi di Possanzini - possiamo dire di avere fatto bene. Siamo in linea con l’obiettivo salvezza, ma dobbiamo dare sempre di più. Dobbiamo continuare a lavorare per cercare di limare i difetti che si sono visti". Nella formazione che affronterà la Reggiana, al posto dello squalificato Brignani ci sarà uno tra Solini e Cella ad affiancare Redolfi, al centro della difesa. Muroni, Artioli e Burrai si contendono le due maglie in mezzo al campo.

(4-2-3-1): Festa; Maggioni, Redolfi, Cella, Bani; Muroni, Burrai; Bragantini, Aramu, Fiori; Mensah. All. Possanzini.