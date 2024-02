Big match. Rojas risponde a Diao. Ma la baby Atalanta difende il quarto posto

Buon punto per l’Atalanta U23 che mantiene il quarto posto a 38 punti: 1-1 sul campo della diretta concorrente Pro Vercelli, quinta a 37. Dea rimaneggiata senza gli attaccanti titolari Cisse’, Capone e De Nipoti, oltre a Bernasconi, e senza Bonfanti e Mendicino convocati in prima squadra. Mister Modesto (foto) ha schierato una formazione inedita, affidando l’attacco al 19enne spagnolo Siren Diao Balde che l’ha sbloccata con un’azione personale. Pareggio di testa del neo entrato Rojas. Diverse occasioni per i nerazzurri, murati dall’ex Sassi. F.C.