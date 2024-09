Blitz contro il Tavarnelle. L’Orvietana non si ferma più. Congiu firma il successo

SAN DONATO TAVARNELLE

0

ORVIETANA

1

SAN DONATO T. (3-5-2): Leoni; Croce, Bruni, P. Gistri; Dema (15’st Maffei), Pecchia (22’st Menga), Falconi, Vitali Borgarello, Ascoli (35’st Seghi); Sylla, Senesi (29’pt Di Bonito). A disp.: Di Benedetto, Pazzagli, Binechi, F. Gistri, Calonaci. All.: Bonuccelli.

ORVIETANA (4-3-3): Rossi; Paletta, Congiu, Berardi (1’st Vincenzi), Caravaggi; Proia, Ricci, Manoni; Marchegiani (37’st Sforza), Panattoni, Caon (40’st Quintero). A disp.: Formiconi, Martini, Albani, Mauro, Cerquitelli, Esposito. All.: Rizzolo.

ARBITRO: Laugelli di Casale M. (Mariut di Asti – Manzari di Torino).

MARCATORE: 25’pt Congiu.

NOTE: espulso al 28’pt Leoni (S) per fallo di mani fuori area, al 42’pt Falconi (S) per doppia ammonizione, espulso l’allenatore Bonuccelli (S) per proteste al 44’pt; ammoniti: Berardi, Congiu, Caravaggi, Marchegiani (O). Angoli: 2-8. Recupero: 2’+ 5’.

L’Orvietana vince ancora. La formazione di Rizzolo batte anche il San Donato Tavarnelle e centra il primo successo in trasferta dopo la bella vittoria di domenica scorsa contro l’Ostiamare. A segno ancora Congiu. Al primo affondo l’Orvietana guadagna un corner, Manoni batte dalla bandierina, grande ammucchiata sulla linea di porta, il pallone arriva sul secondo palo dove Congiu di testa insacca. La gara si mette in discesa per l’Orvietana, passano due minuti e Leoni toglie la palla dalla testa di Panattoni con una smanacciata, largamente fuori dai suoi sedici metri: inevitabile il cartellino rosso, dentro il secondo Di Bonito, viene sacrificato Senesi in attacco. Dalla successiva punizione Manoni coglie la parte interna della traversa, la palla sbatte sulla linea e non entra. Il raddoppio viene sfiorato anche da Marchegiani. Malgrado l’inferiorità e clamorosi rischi di ulteriori reti subite, il San Donato si fa di nuovo pericoloso, sempre con Sylla, ci pensa Rossi in uscita a sventare tutto. Poi però arriva il secondo giallo per Falconi, per un fallo a centrocampo su Manoni e i padroni di casa restano in nove a fine primo tempo. Nella ripresa forcing Orvietana ma il secondo gol non arriva.