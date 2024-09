Bologna-Empoli 1-1, i toscani frenano i rossoblù al Dall'Ara

Bologna, 31 agosto 2024 – Dopo aver sbancato l’Olimpico battendo la Roma una settimana fa, l’Empoli si conferma una squadra ostica e al Dall’Ara ferma anche il Bologna padrone di casa sull’1-1. Le premesse per i rossoblù sembravano però ben diverse: dopo appena 2’, infatti, sugli sviluppi di un corner, Fabbian ha insaccato l’1-0. La gioia del gol ha però inebriato gli uomini di Italiano che immediatamente hanno incassato il pari empolese da Gyasi, bravo a deviare in rete di petto l’1-1 sulla giocata da quinto a quinto di Pezzella. Il match si è quindi acceso immediatamente e i rossoblù hanno replicato prendendo, come accaduto anche con il Napoli, sì in mano il pallino del gioco ma senza dare un deciso cambio di ritmo e senza riuscire a incidere, almeno fino alle fasi finali del primo tempo quando, dopo aver rischiato qualcosa sulla sortita di Solbakken, i padroni di casa si sono divorati una ghiotta opportunità con Orsolini. Nella ripresa, poi, il Bologna ha continuato a tenere il comando della gara ma il match ha lasciato maggiormente a desiderare sul piano dello spettacolo rispetto ai 45’ iniziali e così l’Empoli, con grande coraggio, è riuscito a respingere ogni assalto dei rossoblù, proteggenfo senza ulteriori grossi rischi un punto a dir poco prezioso.

Le scelte di Italiano e Sullo

Scelte quasi obbligate per mister Italiano che punta ancora su un 4-2-3-1 camaleontico: tra i pali della porta rossoblù c’è Skorupski, che ha davanti a sé il quartetto arretrato composto da Posch, Beukema, Lucumì e Miranda. Davanti alla difesa ci sono Moro e Freuler con Fabbian pronto a giocare sulla mezzala in caso di passaggio al 4-3-3 o nel terzetto di trequartisti al fianco di Orsolini e Karlsson. Davanti, invece, c’è ancora una volta Castro. Sceglie invece la difesa a tre e si affida al 3-4-2-1 Sullo, sulla panchina empolese al posto dello squalificato D’Aversa: Viti, Ismailj e Goglichidze formano il trio difensivo a copertura di Vasquez. Ci sono invece Gyasi e Pezzella sugli esterni di un centrocampo completato dalla coppia di centrali Henderson-Pezzella. Fazzini e il neoarrivato Solbakken agiscono invece sulla trequarti, a supporto di Lorenzo Colombo.

Primo tempo

L’avvio di gara è a dir poco scoppiettante. Le scelte di Italiano sembrano pagare subito buoni dividendi, perché i rossoblù dopo appena 2’ sbloccano il, punteggio: sugli sviluppi di un corner guadagnato con tenacia, infatti, Fabbian si inserisce sul secondo palo, raccoglie la sponda di Beukema e insacca il pallone a pochi passi dalla linea di porta. La gioia dell’1-0 coinquistato dai felsinei dura però lo spazio di pochissimi secondi, dal momento che l’Empoli riesce a rispondere con la stessa moneta sul seguente cambio di fronte: Fazzini coglie di sorpresa i rossoblù ancora un po’ distratti dall’esultanza, sfonda al centro e scarica il pallone a Pezzella che con una giocata da esterno a esterno pesca Gyasi, il quale spinge in rete con il petto il pallone dell’immediato 1-1. Tutto da rifare, quindi, per gli uomini di Italiano che però, con personalità, riescono a riprendere subito in mano il bandolo della matassa con un fitto possesso palla che parte dal basso e prevede lo sganciamento er gli inserimenti a turno degli esterni bassi per provare a far male. Il ritmo impresso dai rossoblù al gioco è però troppo basso: di conseguenza, se si eccettua un tentativo di Castro al 16’, che di testa non inquadra la porta avversaria, bisogna attendere il 34’ per rivedere il Bologna dalle parti di Vasquez, che si supera fermando il tentativo di Castro a un soffio dalla linea di porta. La replica empolese è veemente e affidata a Solbakken che, al culmine di una ripartenza da manuale, si ritrova a tu per tu con Skorupski che con prontezza riesce però a intercettare la conclusione a dire il vero un po’ blanda del norvegese. L’ultima, grande opportunità del primo tempo (probabilmente la più ghiotta dei primi 45’) è però di marca felsinea e porta la firma di Orsolini: Goglichidze con un rinvio colpisce involontariamente Gyasi, ne nasce così u rimpallo che arriva al 7 rossoblù, il quale dal cuore dell’area colpisce a botta sicura il pallone ma – anche a causa del rimbalzo del pallone – non riesce ad inquadrare lo specchio della porta avversaria con Vasquez in uscita.

Secondo tempo

Il Bologna riparte con giusto piglio e al 48’ chiede a gran voce il rigore per un contatto in area tra Gyasi e Karlsson, il quale al 53’ lascia spazio a Odgaard nel doppio cambio di Italiano che getta in mischia anche Aebischer per Moro. Il canovaccio di gara resta sostanzialmente invariato e vede il Bologna padrone del possesso palla e l’Empoli cercare di sfruttare le eventuali sbavature rossoblù giocando di rimessa. Ai rossoblù mancano però continuità di ritmo e concretezza in fase di finalizzazione, allora Italiano decide di render ancor più offensiva la trazione del suo Bologna con l’innesto di Dallinga al posto di Fabbian e il contestuale passaggio al 4-2-3-1. Sullo, dopo Esposito, inserisce invece anche Haas e Pellegri passando allo schieramento con due punte. Nonostante la girandola di sostituzioni, però, le vere emozioni continuano a latitare almeno fino all’87’ quando è l’Empoli a chiedere un contatto in area tra Posch e Pellegri. Il Bologna, però, non si scompone e nei minuti finali cerca di alzare ulteriormente i giri del proprio motore chiudendo i toscani, decisamente sulle gambe, nella loro metà campo per diversi minuti: anche gli ultimi tentativi. In pieno recupero e di testa di Urbanski da una parte e Viti dall’altra, non portano frutti e così il triplice fischio finale dell’arbitro Marinelli consegna un punto a testa. Il tabellino: Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì (dall’82’ Urbanski), Miranda; Freuler, Moro (dal 54’ Aebischer); Fabbian (dal 65’ Dallinga), Orsolini (dall’82 De Silvestri), Castro, Karlsson (dal 54’ Odgaard). All.: Italiano. Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Viti, Ismajli, Goglichidze; Gyasi, Grassi (dal 61’ Maleh), Henderson, Pezzella (dal 71’ Cacace); Fazzini (dal 67’ Haas), Solbakken (dal 67’ Pellegri); Colombo (dal 61’ Esposito). All.: Sullo. Marcatori: Fabbian (2’), Gyasi (3’) Note – Ammonizioni: Pezzella, Henderson.