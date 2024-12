Al Viola Park finisce 3-1: inutile il sigillo di Mazzetti. Primavera, il derby con la Fiorentina dura un tempo. Secondo ko per Rivalta: ora i playoff si allontano

FIORENTINA

3

BOLOGNA

1

FIORENTINA: Vannucchi; Trapani (46’st Puzzoli), Elia, Baroncelli, Scuderi; Harder (38’st Keita), Rubino (38’st Deli), Ievoli, Presta (26’st Kouadio), Caprini, Tarantino (26’st Braschi). A disp. Dolfi, Sadotti, Gudelevicius, Lamouliatte, Romani, Angiolini. All. Galloppa.

BOLOGNA: Pessina; Puukko, Jaber, Diop, Papazov (21’st Baroncioni); Labedzki (49’st Tonin), Nordvall (20’st Di Costanzo), Gattor (1’st Mazzetti); Byar; Castaldo (27’st Tordiglione), Ravaglioli. A disp. Happonen, Markovic, De Luca, Mangiameli. All. Rivalta.

Arbitro: Drigo di Portogruaro.

Reti: 41’pt e 44’pt Tarantino (F), 9’st Mazzetti (B), 31’st Braschi (F).

Note: ammoniti Presta (F) e Braschi (F).

Il Bologna Primavera perde ancora e scivola lontano dai playoff. Derby dell’Appenino indigesto per i rossoblù, che cadono per il secondo weekend consecutivo piegati dalla Fiorentina di Galloppa. Al Viola Park, la gara dei ragazzi di Rivalta dura sostanzialmente un tempo, il primo, che resta in equilibrio per 40 minuti abbondanti e fino alla rete di Tarantino, che di testa ribatte in porta una respinta di Pessina. Tre minuti più tardi, il bomber dei viola si ripete, bucando centralmente la difesa rossoblù e archiviando virtualmente il match già all’intervallo. In avvio di ripresa, il gol del neo-entrato Mazzetti illude il Bologna (2-1), che crolla definitivamente a 15’ dal novantesimo dopo il tris firmato da Braschi. Rossoblù decimi a 18 punti. Sabato prossimo, la sfida interna contro il Cagliari.

Giovanni Poggi