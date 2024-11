Alle 13 la sfida con la Sampdoria. Ebone torna a disposizione dopo aver saltato il match di Coppa Italia con il Renate. La Primavera di Rivalta a Bogliasco per un sorriso esterno

L’antipasto del succoso menù del sabato a tinte rossoblù verrà servito alle 13, quando la Primavera di Rivalta scenderà in campo a Bogliasco per sfidare la Samp, nella decima giornata di Primavera1 (diretta SportItalia). Dopo le due vittorie casalinghe arrivate in settimana con Udinese in campionato (3-2 con tripletta di Ravaglioli) e Renate nel terzo turno di Coppa Italia (dopo i calci di rigore, grazie a un Pessina in versione paratutto; prossimo avversario nei sedicesimi il Sudtirol il 4 dicembre), il Bologna dei giovani, come quello dei grandi, cerca continuità in Liguria, ma anche un successo esterno che manca da oltre un mese. Morale e classifica sono in rialzo, dopo un avvio altalenante con 2 ko nelle prime 4 gare, e andranno sfruttati al meglio per avvicinare alla zona playoff, oggi distante un solo punto, rispetto ai 14 accumulati fin qui da Ebone e compagni.

Ne hanno 9 in meno i blucerchiati di Alessandro Lupi, penultimi e a +2 sul fanalino Udinese, che si presentano oggi al ’Tre Campanili’ con alle spalle 5 sconfitte consecutive tra campionato e coppa, una sola vittoria all’attivo e un solo punto conquistato tra le mura amiche. Compito del Bologna sarà quello di approfittare del momento no dei liguri, per presentarsi al meglio al già decisivo appuntamento di martedì a Crespellano contro il Monaco (ore 14.30) in Youth League, dove i rossoblù sono ancora a secco, con tre sconfitte in tre partite.

Tra i convocati si rivede Ebone, lasciato a riposo per il match di Coppa Italia, sempre fuori l’infortunato Menegazzo. Arbitra Andrea Zoppi di Firenze.

Domani in campo, dopo la pausa, anche il Bologna Femminile, che alle 14,30 al Bonarelli di Granarolo sfiderà nello scontro diretto playoff le piemontesi della Freedom, terze in classifica a +3 sulle rossoblù.

Giovanni Poggi