Il 30 l’ultima gara. Giovedì la ripresa. Ottimismo Ndoye verso il Verona

E’ fissata per giovedì, la ripresa degli allenamenti. Nel giorno di Santo Stefano i rossoblù si ritroveranno a Casteldebole per iniziare a preparare il match casalingo con il Verona, in programma il 30, che chiuderà l’anno solare. In quell’occasione sarà rivalutato Dan Ndoye (foto).C’è ottimismo per il ritorno in gruppo dello svizzero, anche se solo a seguire sarà chiaro se avrà pure chance di tornare titolare o se Italiano potrà convocarlo tenendolo come arma di scorta a partita in corso.

E’ invece certo che staff medico e tecnico non vogliano affrettare i tempi dei rientri di Aebischer, El Azzouzi e Cambiaghi: i centrocampisti dovrebbero tornare in gruppo nel nuovo anno, approfittando del fatto che il Bologna salterà la sfida dell’Epifania con l’Inter (sarà recuperata il 15) e tornerà in campo il 12 con la Roma. Per Cambiaghi il ritornoavverrà invece tra il 15 e il 30 gennaio.