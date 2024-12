Alle 15 a crespellano. La Primavera cerca il riscatto col Sudtirol. Spazio ai panchinari

La Coppa Italia per ritrovare fiducia e per togliersi anche qualche soddisfazione. E’ un momento no per il Bologna Primavera di Rivalta, sconfitto a Firenze (3-1) per la seconda volta di fila in campionato (dopo il ko interno della settimana precedente col Sassuolo, 4-2) e scivolato a metà classifica dopo aver accarezzato per diverse settimane la zona playoff. Casca a pennello quindi il match di coppa, in programma oggi pomeriggio a Crespellano contro il Suditrol (ore 15): sedicesimi di finale che i rossoblù si sono guadagnati a fine ottobre battendo ai calci di rigore il Renate (4-2 grazie alle prodezze del portiere Pessina). Dagli undici metri ha staccato il pass nel terzo turno anche la squadra di Matteo Abbate, superando in trasferta il Benevento 5-4 dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari. I biancorossi sono noni in Primavera2 (14 punti raccolti in 10 giornate) ma freschi di tre risultati utili consecutivi (vittoria sulla Pro Vercelli, e pareggi contro Vicenza e Albinoleffe) e pronti ad affrontare con la giusta leggerezza un impegno che sulla carta li vede sfavoriti. Nei rossoblù (sempre privi di Menegazzo ed Ebone infortunati) spazio a chi fin qui ha avuto meno minuti a disposizione (tra campionato e Youth League) e l’occasione anche per tenere vivo il cammino in questo torneo, dopo la prematura eliminazione in Europa.

Giovanni Poggi