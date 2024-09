Alle 16.30. La Primavera ospita la Cremonese

Tornerà in campo questo pomeriggio (ore 16.30, diretta Sportitalia) a Crespellano la Primavera di Claudio Rivalta. I baby rossoblù affronteranno la Cremonese per ritrovare la vittoria che manca da due partite in campionato. La squadra tra l’altro è reduce da un’altra sconfitta (3-4), rimediata all’ultimo respiro contro lo Shakhtar Donetsk al debutto in Youth League.

La squadra andrà dunque a caccia di riscatto, per allungare in classifica dove è ferma a 4 punti e cercare anche di trovare una propria dimensione e un gioco più fluido. Rivalta contro la Cremonese potrà contare anche sulle armi Byar e Karlsson, non utilizzabili in Youth League.