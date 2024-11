Alle 21 c’è il Monaco. Il Bologna vuole la prima gioia nell’Europa dei re

L’abito lo fa il Monaco. Dopo le due vittorie consecutive in campionato con Cagliari e Lecce, il Bologna di Vincenzo Italiano stasera si misura con il gran ballo della Champions. I rossoblù (un punto in tre gare) cercano la prima storica vittoria nell’Europa dei re. Curioso che debbano farlo contro la squadra del principe Alberto. I monegaschi, espressione calcistica di un piccolo grande paradiso fiscale, si presentano al Dall’Ara senza alcuna pressione: parola già di per sé sconosciuta ai figli del Principato (in casa giocano in media davanti a 7mila tifosi), figuriamoci dopo un avvio europeo da imbattuto, con un pareggio e due vittorie, di cui una con il Barcellona. L’austriaco Hutter poi è tecnico da calcio spavaldo, con due terzini brasiliani e l’ex Liverpool Minamino ad armare la fase offensiva. E’ su questa tavola imbandita di bollicine e caviale che Italiano dovrà far pesare la fame del suo Bologna, rivitalizzato dalla doppietta in campionato. "Molti miei ragazzi sono un po’ stanchi per lo sforzo con il Lecce – ha ammesso il tecnico rossoblù –. Ho ancora molti dubbi, mi riserverò fino all’ultimo minuto per decidere". Il Ballottaggio con la maiuscola è quello tra Castro e Dallinga là davanti, con il primo che non segna da fine settembre e l’altro che non segna da sempre. Nel dubbio, Orsolini (nella foto) - tre gol nelle ultime tre gare - si riposerà domani.

Le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Urbanski, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye, Castro. All. Italiano.

Monaco (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Henrique; Camara, Magassa; Akliouche, Minamino, Golovin; Embolo. All. Hutter.

Arbitro: Aghayev (Azerbaijan)

Diretta Tv: Sky, ore 21.