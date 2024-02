Anche Thiago si sbilancia. "Il Bologna sta giocando per qualcosa di grande. Bello l’affetto dei tifosi»

"Ormai giochiamo per qualcosa di più grande di noi". Parole e musica di Thiago Motta, che in tanti, in città hanno ribattezzato SanThiago. Perché che il Bologna potesse correre per la Champions nessuno l’avrebbe detto, in estate. E invece, eccolo lì, quarto a pari punti con l’Atalanta. E la gara con il Verona potrebbe consegnare il quarto posto solitario, come a Natale, aspettando gli altri risultati. Bologna e i bolognesi ormai ci credono: a raccontarlo gli oltre 26mila spettatori che saranno al Dall’Ara, segno che a questo punto ogni partita è match di cartello.

Si sono alzati il livello e il peso delle aspettative, dell’affetto e dell’entusiasmo: è soprattutto a questo che pensa Motta quando dice e ribadisce che il Bologna "Gioca per qualcosa di più grande di sè". L’affetto l’ha percepito forte e chiaro, Motta, grazie anche alla petizione che sa di preghiera ‘Motta resta con noi’, avviata sulla piattaforma Change.org: "Ringrazio Giovanni Bertelli per l’iniziativa. Ma credo che il miglior modo per ringraziare lui e i tifosi sia fare un’altra grande gara con il Verona e rendere felice la nostra gente. Io non credo di meritare tutto questo affetto: faccio il mio lavoro e cerco di farlo al massimo".

Non è tempo di pensare al rinnovo, neppure questo smuove il tecnico, anche se una cosa la dice: "Quando sarà tempo di decidere, anche tutto questo affetto avrà un peso sulla decisione. Sono un professionista e devo pensare alla professione. Ma sono pure umano e l’emotività ha sempre un peso nelle decisioni che prendo. Ma adesso è tempo di pensare al Verona".

Anche perché per un Bologna reduce da quattro vittorie consecutive e cinque risultati utili consecutivi, infilati con Milan, Sassuolo, Lecce, Fiorentina e Lazio, c’è il rischio di pensare che quella di questa sera possa essere una partita semplice.

"Non lo sarà, servirà una grande prestazione, perché il Verona, come noi, ha identità e sa per cosa gioca, il campionato che deve fare. Baroni è un grande allenatore, sta facendo un lavoro incredibile ed è riuscito a unire ancor di più il gruppo dopo la chiusura del mercato. E poi il Verona è una delle squadre più in forma, non si difende solo, aggredisce, riparte, ha pareggiato con la Juventus. Dovremo avere concentrazione massima".

Per limitare Folorunsho e il Verona: "Ha fatto un grande gol con la Juventus. Grande colpo. Anche se per azione e sviluppo preferisco quello di Joshua con la Lazio". Il Bologna è la seconda squadra che è cresciuta di più rispetto all’ultima stagione (+10 punti) dopo l’Inter ed è la squadra che ha recuperato più punti da situazione di svantaggio e nei secondi tempi. Ma numeri e lodi non contano.

"Conta oggi, conta il Verona", insiste Motta. Conta il miglior Bologna possibile: "Sono emotivo, a volte mentre vedo i ragazzi giocare mi stupisco anch’io di quello che fanno. Altre volte no perché li vedo tutti i giorni e conosco il loro potenziale. La cose che mi colpisce di più è lo spirito che hanno, con e senza palla".