Il Bologna non si ferma più: Atalanta battuta 1-0

Bologna, 23 dicembre 2023 – Terza vittoria in sei giorni per il Bologna, che dopo aver battuto Roma e Inter piega anche l’Atalanta. Meglio la Dea per gran parte del match, ma a pochi minuti dalla fine è il colpo di testa di Ferguson a decidere il match: 1-0 per i rossoblù e quarto posto di nuovo in solitaria.

Le scelte di Motta e Gasperini

Torna Skorupski a difendere i pali della porta del Bologna, Ravaglia si accomoda in panchina dopo due gare consecutive da titolare. In difesa a sorpresa tocca a Lucumi agire nel ruolo di terzino sinistro: ci sono Calafiori e Beukema da centrali, confermato Posch sulla destra. A centrocampo Moro vince il ballottaggio con Aebischer e affianca dal 1’ Ferguson e Freuler, davanti scelte presso che obbligate con Saelemaekers e Ndoye ai lati di Zirkzee. Nell’Atalanta c’è ancora Carnesecchi in porta, in difesa spazio a Kolasinac, Scalvini e Djimsiti. Scelte confermate anche a centrocampo: fiducia alla coppia De Roon-Ederson, con Hateboer e Ruggeri ad agire sulle fasce. Davanti ancora Lookman e Koopmeiners insieme a De Ketelaere, che vince il ballottaggio con Muriel.

Equilibrio al Dall’Ara

Prima parte di primo tempo molto tattica: le due squadre si studiano ma non accelerano mai a tal punto da mettere in difficoltà gli avversari. Ci prova con una bella discesa sulla destra Ferguson: lo scozzese sfrutta una verticalizzazione illuminante di Zirkzee per arrivare sul fondo e servire a rimorchio Moro, decisivo l’anticipo di Djimsiti che libera in corner. Al 24’ ci prova Saelemaekers con un destro piazzato da fuori area: la palla sorvola la traversa senza creare troppi patemi a Carnesecchi. Al 35’ prima occasione da gol anche per l’Atalanta: De Ketelaere serve Lookman che si invola verso la porta difesa da Skorupski, sinistro a tu per tu con il portiere polacco completamente sbilenco che termina sul fondo. Al 44’ altra grande chance per la Dea: Lookman attacca centralmente e imbuca per Ederson, si allunga con la punta l’ex Salernitana ma è bravissimo Skorupski in uscita bassa a salvare il Bologna. Poco prima del duplice fischio altra occasione per Lookman, ancora con il sinistro: alto.

Ferguson al fotofinish

La ripresa inizia con una bella iniziativa di Lookman, che scappa sulla sinistra e serve sul secondo palo l’accorrente Koopemeiners: la palla sembra solo da spingere in rete, ma è straordinario Freuler a intervenire in scivolata e a salvare con la punta del piede in calcio d’angolo. Al 55’ tentativo dalla distanza con il mancino da parte di De Ketelaere: respinge in tuffo Skorupski. Al 63’ azione straordinaria del Bologna con Zirkzee protagonista: tacco dell’olandese per Saelemaekers che gli restituisce palla, doppio scambio al limite dell’area con Fabbian che da posizione favorevolissima calcia verso la porta mancando clamorosamente il bersaglio. All’83’ ci prova Ferguson con un sinistro al volo dopo aver ricevuto da fallo laterale: palla alta non di molto. Passano tre minuti e il Bologna la sblocca: corner calciato da Orsolini, Ferguson è libero di saltare sulla testa di Scalvini e battere Carnesecchi per l’1-0 rossoblù. Finisce proprio così, il Bologna torna al quarto posto in solitaria!