Bisseck di carattere. Pavard non regge. Arna, l’ex che stecca La squadra di Inzaghi non riesce a vincere contro il Lione e lascia il torneo. Prestazioni discrete da parte di Audero, Bisseck, Bastoni, Frattesi, C. Augusto e Dimarco, ma insufficienti per portare a casa la vittoria. L'allenatore non riesce ad accorciare la sfida e lascia preoccupato per Lautaro.