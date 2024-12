Milinkovic-Savic, bravo e fortunato. Un errore fatale per l’ex Masina

Milinkovic-Savic 6,5 Bravo e fortunato: neutralizza Castro dal dischetto, attento su Dominguez, fortunato in occasione della traversa. Impotente sulle reti.

Walukiewicz 6 Bada al sodo, ripulisce l’area. Costretto al cambio dopo 35 minuti.

Maripan 6 Complice la squalifica di Coco, torna titolare dopo un mese e mezzo. Castro sbaglia il rigore e accusa il colpo, lui non gli concede chance di rientrare in partita.

Masina 5 L’errore dell’ex: buca l’anticipo su Dallinga e l’olandese segna il primo gol in rossoblù, macchiando una partita solida.

Pedersen 5,5 Mette in crisi Miranda e Odgaard in avvio, offre un assist che Sosa non sfrutta per poco. Ma sul vantaggio si perde pure lui Miranda e Odgaard.

Ricci 5,5 In costruzione si vede solo per un tiro murato nella ripresa. Chiude su Castro su cross di Freuler, devia la conclusione del 2-0 di Pobega: rincorre e fatica.

Linetty 6 Si incolla a Ferguson con buoni frutti.

Gineitis 5,5 Quantità senza qualità.

Sosa 5 Parte con l’ingenuità del fallo di mano che costa il rigore: un regalo che Castro restituisce a Milinkovic-Savic, ha l’occasione del vantaggio, ma non trova la porta nel primo tempo.

Karamoh 5,5 Si sbatte. Ci prova di testa da angolo, innesca le sgroppate di Pedersen e si presenta a tu per tu con Ravaglia. Ma non è la soluzione al problema del gol.

Sanabria 4 Il digiuno continua: con questa fanno 9 partite e due mesi senza reti. Molle, inconsistente, sostituito.

Vojvoda 5 L’esterno subentra da braccetto a Walukiewicz e paga dazio sul gol paga dazio sul gol di Dallinga, bruciato da Odgaard e Miranda che impostano e rifiniscono.

Adams 6 Almeno ci prova: murata una sua conclusione.

Vlasic 5 Non entra in partita.

Ilic 5 Entra per Linetty e il Toro si abbassa e crolla.

Njie 5 Impalpabile.

Allenatore Vanoli 5 Milinkovic-Savic tiene in piedi i granata nel primo tempo, i cambi spostano la gara in negativo. Ma è davanti il nodo insoluto: altro zero, due soli gol segnati nelle ultime 9.

Voto squadra 5

Marcello Giordano