Il gruppo c’è e ora alza la voce. Odgaard, che cambio di marcia. Freuler dominante nella ripresa. Un’altra pennellata di Miranda

Ravaglia 6,5 Bravo a sventare qualche pericolo aereo, ma soprattutto attentissimo nelle uscite basse sulle rare incursioni in area dei granata. In campionato mancava dallo 0-3 con la Lazio: un gran bel ritorno.

Holm 6,5 Ha il merito di conquistarsi subito il rigore (grazie anche all’ingenuità di Sosa) che Castro si fa parare. Poi non è sempre irreprensibile, ma quante volte percorre avanti e indietro la fascia? Infinite.

Beukema 6,5 Antenne sempre dritte. Come quando al 44’ mette una provvidenziale pezza su Karamoh lanciato a rete. Impeccabile anche nella ripresa.

Lucumi 6,5 Il paraguaiano Sanabria fa scena muta e il colombiano rossoblù stravince il derby sudamericano. Oltre la nota geografica la solita prova all’insegna della solidità.

Miranda 6,5 Ci sono due Miranda nella stessa partita: quello che ancora non riesce a digerire la fase difensiva e che nel primo tempo colleziona errori in serie e l’altro, dominante quando la squadra attacca. Stravince il secondo, perché l’assist per il gol di Dallinga è suo.

Freuler 6,5 Primo tempo impalpabile come tutta la squadra. Nella ripresa alza il baricentro e ha pure sul piede, servitagli da Orsolini, l’occasione per segnare: ne esce un tiro-cross velenoso.

Dominguez 5,5 Nel nulla cosmico dell’attacco rossoblù del primo tempo qualche tenue segnale di vita lo mostra. Troppo tenue però: e infatti giustamente Italiano lo toglie.

Ferguson 5 Scena muta su tutta la linea. Peccato, perché era alla sua prima da titolare in campionato. Passaggi a vuoto che però sono quasi fisiologici dopo i lunghi stop.

Odgaard 6,5 Anonimo e spaesato nel primo tempo, ruggente nella ripresa. Ha il merito, non piccolo, di dare il la all’azione del gol di Dallinga.

Orsolini 5,5 L’unico lampo è il pallone che smarca Freuler in area. Il resto è la comprensibile ruggine accumulata per via della sosta in infermeria.

Fabbian 6 Un po’ meglio di Ferguson; ieri non era difficile.

Dallinga 7 Entra e al primo pallone che tocca segna, sfruttando l’amnesia di Masina. Mangerà il panettone (se in Olanda esiste) finalmente felice.

Lykogiannis sv Dà il cambio a un Miranda esausto.

Casale sv Pochi minuti, ma col piglio giusto.

Allenatore Italiano 7 Tutto è bene quel che finisce bene, specie quando finisce benissimo. Nel primo tempo Vanoli lo ingabbia, ma alla distanza il suo Bologna trita il Toro. E’ un sesto posto e un Natale entrambi da incorniciare.

Voto squadra 7

Massimo Vitali