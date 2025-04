Michel Aebischer: il centrocampista chiave per i sogni europei del Bologna

Torna centrale la figura di Michel Aebischer. Centrale e scaramanticamente preziosa, considerando che Beukema ha nel centrocampista uno dei compagni preferiti per i video social che seguono vittorie e risultati positivi, dei quali il Bologna ha bisogno ora più che mai per non rovinare i sogni europei. Allo svizzero Italiano si è appellato a due minuti dall’inizio della sfida casalinga con il Napoli, dopo l’infortunio muscolare di Ferguson: "Te la senti?", la domanda. "Certo, sono pronto", la risposta. "E’ stato bravissimo, ha acceso l’interrutore in un minuto", ha spiegato poi il tecnico alla vigilia della trasferta di Bergamo il tecnico. Raccontando tanto altro. "E’ importante, è un altro giocatore da quando ha risolto il problema fisico. A Verona, da subentrato, mi ha mostrato la sua qualità, col Napoli ha fatto una grandissima prestazione. Lo catalogo tra quei giocatori intelligenti con dinamismo e personalità. Da quando si è messo a posto è tornato lui".

Niente Bergamo però. Sia in virtù del fatto che comunque è un altro di quei calciatori da gestire, dopo l’operazione di novembre e i 4 mesi di stop per un problema del tutto simile a quello con cui è alle prese Dallinga, sia per la volontà di coinvolgere nuovamente Pobega: d’altronde uno dei punti di forza del Bologna di Italiano, pur al netto del ko di Bergamo, è quello di tenere coinvolti e garantire minuti a tutti per averli pronti nel momento del bisogno. Il momento del bisogno è arrivato. Ferguson è nuovamente ai box per un problema muscolare alla coscia, dazio di un’annata iniziata con l’handicap della rieducazione al ginocchio dopo l’operazione dell’aprile di un anno fa. Freuler è quello con il maggior chilometraggio nelle gambe e alle porte ci sono Inter ed Empoli al Dall’Ara e Udinese in trasferta. Freuler è il centro di gravità del Bologna e con lui Ferguson.

Ma l’assenza forzata dello scozzese potrebbe rimettere al centro l’altra guardia svizzera. A maggior ragione se Fabbian e Dominguez non dovessero dare a Italiano garanzie sulle trequarti, in assenza di Odgaard, ma pure delle rotazioni necessarie considerando Empoli e Udine, che concluderanno la settimana post pasquale, con Pobega che non è da escludere che possa trovare spazio da trequartista e Moro ed El Azzouzi da subentranti a centrocampo.

Nelle prossime due settimane, Aebischer potrebbe tornare figura centrale della mediana del Bologna. Come già col Napoli, quando arrivò un punto non scontato e fondamentale, che in questo momento sarebbe manna dal cielo pensando all’arrivo dell’armata interista.

Marcello Giordano