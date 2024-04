Bologna, la Champions passa per Roma. Motta: "Uniti per Ferguson"

Bologna, 20 aprile 2024 - Sliding doors rossoblù. Lunedì pomeriggio, all’Olimpico, il Bologna si gioca una buona fetta della sua stagione nella volata Champions finale.

L’avversario è la Roma di De Rossi, reduce dal passaggio del turno in Europa League contro il Milan e -4 dai rossoblù, in attesa di recuperare i 18 minuti finali della gara sospesa con l’Udinese.

Uno scontro diretto vero e proprio, cerchiato in rosso nei calendari a Casteldebole e arrivato nella settimana in cui l'Italia ha avuto la certezza di avere cinque squadre nella prossima Champions League.

Thiago Motta, però, non si scompone: “Sarà una bella partita, contro un avversario costruito per importanti traguardi, ha eliminato il Milan e affronterà la vincitrice del campionato tedesco in Europa League. Noi saremo pronti per fare una grande prestazione”.

Come già fatto prima della partita contro il Monza, il tecnico allontana la pressione dai suoi ragazzi per l’obiettivo Champions. “Non esiste nessuna pressione o ossessione, solo responsabilità che abbiamo dal primo giorno. E’ questo che ci porta a fare al massimo il nostro lavoro”.

Grande dispiacere per l’infortunio di Ferguson (starà fuori 6 mesi) che ha colpito profondamente l’ambiente rossoblù e tutta la città. Si unisce al rammarico anche il tecnico, esaltando il gesto dei suoi giocatori che hanno fatto gruppo con il loro capitano: “Mi dispiace tantissimo per quello che è successo, è un ragazzo che fa molto bene al gruppo dentro e fuori dal campo. Si è visto anche dopo l’infortunio, con la vicinanza dei suoi compagni di squadra. Sono molto contento di questa fratellanza che si è costruita tra i giocatori. Sam (Beukema, ndr) lo va a trovare in ospedale ed è a disposizione per qualunque cosa abbia bisogno. Lewis ha una mentalità forte, sa che deve prendersi del tempo per recuperare al meglio. Noi faremo di tutto per farlo stare tranquillo”.

Un vero peccato, anche perché Ferguson salterà l’Europeo con la Scozia: “Abbiamo parlato anche di questo, è molto triste ma sa che non può tornare indietro. Avrà tempo per fare altri Europei in futuro”.

Chi può rimpiazzarlo a Roma e nel finale di stagione? Motta non fa nomi: “Nessuno è come Ferguson, non cerchiamo nemmeno di sostituirlo. Lui è unico, come tutti gli altri ragazzi. Chi entrerà metterà a disposizione le sue caratteristiche sul campo”. Thiago però ha già scelto il nuovo capitano: “So già chi sarà ma lo vedrete in campo. Sono convinto che ha tutte le possibilità per farlo”.

L'entusiasmo della squadra contagia anche Joey Saputo: "Oggi parlava della classifica - continua Motta - ma si è subito fermato e ha detto di pensare al presente. Il presidente non ci trasmette alcuna pressione, soltanto una bellissima responsabilità".

Intanto, sono uscite le date del ritiro estivo rossoblù, che sarà a Valles dal 22 luglio al 3 agosto. Ci sarà anche Thiago Motta? La risposta segue il mantra del pensiero del tecnico: “Devo pensare solo alla Roma”.