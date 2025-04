Bologna-Empoli: 20mila tifosi rossoblù pronti per la finale

Sold out domenica con l’Inter. E altri 7 mila tagliandi accaparrati dai tifosi rossoblù in vista di Bologna-Empoli, tra lunedì, prima giornata di libera vendita dopo una settimana di prevendita, e ieri. Tagliata quota dei 20mila presenti, ma a una settimana dall’appuntamento che potrebbe restituire il Bologna in finale a contendere un trofeo che manca da 51 anni la quota del tutto esaurito è ancora distante, seppur raggiungibile. La prevendita riservata agli abbonati ha portato dati inferiori alle attese, in relazione all’importanza del match. In molti però hanno già prenotato un tagliando e la trasferta per la finalissima di Roma, segno che il 3-0 del Castellani fa dormire sonni tranquilli in vista del ritorno.

L’importante è che non dormano sonni tranquilli Italiano e il suo Bologna, chiamati a gestire la gara di ritorno e a superare l’ultimo scoglio per regalarsi una finale che, in caso di eventuale trionfo, potrebbe rappresentare strada alternativa per garantirsi l’Europa League, considerate difficoltà di calendario e infortuni in questo rush finale di stagione, dove un posto nelle prime quattro garantisce la Champions, il quinto l’Europa League e il sesto la Conference.

m. g.