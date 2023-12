Bologna Fc pronto a incontrare l’Atalanta. Thiago Motta: “Servono lavoro e idee chiare”

Bologna, 22 dicembre 2023 - Lavoro e piedi per terra. Anche dopo la vittoria in Coppa, anche dopo il quarto posto conquistato vincendo contro la Roma. Anche alla vigilia di un altro big match, quello contro l'Atalanta di domani (al Dall'Ara alle ore 15): "Noi pensiamo alla gara contro i bergamaschi, non ci sono né segreti né magie: servono il lavoro e le idee chiare". Eccola la formula di Thiago, che domani ritroverà quel Gasperini che fu suo allenatore a Genova: "Una persona che stimo e un tecnico fantastico. Mi ha insegnato molto. Noi dobbiamo continuare così, con responsabilità e impegno verso ciò che facciamo".

Con la sbornia post-Inter, e annessi fuochi di artificio e festeggiamenti che sembrano già essere alle spalle: "Un arricchimento lo è stato di sicuro. Giocare la Coppa davanti a 60mila persone è una cosa meravigliosa. I ragazzi hanno trasmesso felicità a coloro che sono saliti a Milano, è molto complicato vincere contro squadre del genere. Fa piacere avere i tifosi vicino, non ci sentiamo mai da soli. So che ci aiuteranno a superare anche i momenti di difficoltà".

E sull'undici titolare è difficile cogliere Motta in contropiede: "Orsolini torna dopo un infortunio, sta bene e vediamo domani se inizierà. La scelta del portiere? L'ho già fatta".

La chiusura è su un singolo: "Difficile nominarne uno che mi ha più impressionato. Ad oggi il momento di Calafiori è straordinario. Sta bene tecnicamente, mentalmente e fisicamente. Contro l'Inter gli abbiamo chiesto qualcosa di diverso, lavora in maniera fantastica. Come Ferguson: mantiene una continuità nelle prestazioni, cosa non scontata".

Più di 26mila le presenze attese, settore ospiti in esaurimento.