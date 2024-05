Bologna Fc e la Champions League: quanto manca? Festa possibile già domenica

Bologna, 7 maggio 2024 – Avanti a piccoli passi. Ma serve un ultimo grande sforzo. Con il ko della Fiorentina a Verona, dopo la Conference il Bologna ha blindato anche l’Europa League. Un’altra impresa storica e il pareggio di Torino dei rossoblù è stato nobilitato dal risultato della Roma, fermata dalla Juventus. Morale: restano tre giornate da qui al termine della stagione, il Bologna è sempre quarto con 4 punti di vantaggio sulla Roma e Atalanta, con quest’ultima che deve recuperare la partita con la Fiorentina.

Il Bologna ha nel mirino la Champions League

Lepore: cittadinanza bolognese a Saputo

Una cosa è certa: dal momento che la prossima giornata proporrà Atalanta-Roma in posticipo domenica sera, se il Bologna dovesse riuscire nel colpaccio al Maradona sabato e la squadra di Gasperini dovesse battere i giallorossi di De Rossi o fermarli sul punteggio di parità, la Champions sarebbe aritmeticamente raggiunta con due giornate di anticipo. E a quel punto tutte le energie si concentrerebbero sulla ricorsa al terzo posto di quella Juventus che i rossoblù non battono al Dall’Ara dal 1998 e che sarà ospite del Bologna nel turno successivo, ultimo match casalingo della stagione che si trasformerebbe in una grande festa.

Il Bologna in questa stagione ha già battuto Atalanta, Lazio e Roma in casa e trasferta, ha fermato Roma e Inter sul pareggio in trasferta (e battuto i neo campioni d’Italia al Meazza in Coppa Italia), sconfitto la Fiorentina al Dall’Ara pareggiando a Torino con la Juventus e con il Napoli all’andata. Insomma, negli scontri diretti con le big è stato una garanzia, tolti i ko di Firenze e quelli tra le mura amiche con Milan e Inter. In caso di pareggio o ko a Napoli, i conti andrebbero ovviamente riaggiornati alla luce dello scontro diretto tra Atalanta e Roma, in vista di Bologna-Juventus.

Serve dunque un’ultima grande impresa, mentre il livello di tensione e polemiche continua ad alzarsi: De Rossi, tecnico della Roma, nella settimana che porta alla trasferta di Bergamo (ma in mezzo anche le semifinali di ritorno di Europa League Atalanta-Marsiglia e Leverkusen Roma in programma giovedì) ha già parlato di campionato falsato in virtù del fatto che Atalanta-Fiorentina dovrebbe essere recuperata a campionato finito, con la Fiorentina fuori dalla corsa all’Europa che conta.

Fuori dalle polemiche c’è il Bologna, che fin qui si è meritato e guadagnato tutto, con la terza miglior difesa della serie A (27 gol subiti) e appena 5 sconfitte (dietro solo all’Inter per numero di ko). Domenica sera potrebbe già essere tempo di grande festa: a patto che poco più di 24 ore prima il Bologna sbanchi lo stadio Diego Armando Maradona.