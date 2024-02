Il Bologna fc al primo posto nel valore dei fan token (+173,48%)

Bologna, 2 febbraio 2024 – Non solo calcio giocato, non solo trasferimenti e acquisti di mercato. Il Bologna Fc raccoglie buoni numeri anche nel mondo delle criptovalute e del calcio in senso lato, posizionandosi come il club il cui valore dei fan token è cresciuto maggiormente nel 2023.

I fan token sono una sorta di gettoni virtuali, che permettono ai possessori di partecipare alla vita del club (in questo caso del Bologna) in un modo scelto dalla stessa società, che ne può e deve definire limiti, opzioni e possibilità. Uno dei mezzi più utilizzati è rappresentato dal sondaggio, tramite il quale tifosi (e possessori dei token) hanno la possibilità di esprimersi. Nello specifico, tornando alle vicende di Casteldebole, la piattaforma CoinLedger, specializzata sul tema, ha redatto una classifica che vede il Bologna al primo posto come valore dei fan token, con una crescita che si attesta intorno al 173,48%. Aumento esponenziale per un mondo che va sempre più mischiandosi con quello del calcio giocato, integrando opportunità e possibilità. Come recita proprio il sito rossoblù: “Questa notizia conferma non solo il successo sportivo del Bologna FC 1909 sul campo, ma anche il crescente interesse e coinvolgimento dei propri tifosi nel mondo delle criptovalute attraverso i fan token”.

Alla vigilia del match contro il Sassuolo, dunque, ampio spazio alla crossmedialità tra piattaforme: da una parte Motta e i suoi preparano la sfida, dall’altra i tifosi – virtuali e non – fanno sentire la loro vicinanza alla squadra.

I convocati per Bologna-Sassuolo

C’è anche spazio per le vicende di campo. In vista della gara di domani sera (ore 20,45) al Dall’Ara, Motta ha convocato i seguenti giocatori. Prima chiamata per l’ex Az Alkmaar Jens Odgaard, che vestirà la maglia numero 21. Rientra dopo la squalifica Posch, con il Bologna pressochè al completo (attendendo Ndoye e Castro). In attacco profondità di scelte per il tecnico.

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Ilic, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch.

Centrocampisti: Aebischer, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Karlsson, Odgaard (21), Orsolini, Saelemaekers, Zirkzee.